Ginecólogas cuestionan idea de Kast de exigir «autorización de los padres» para entregar píldora anticonceptiva de emergencia a adolescentes

Profesionales recordaron que gracias al acceso garantizado a este derecho, Chile ha alcanzado las tasas más bajas de embarazo adolescente de toda su historia: "Es una política pública basada en evidencia científica", señalaron, criticando la postura planteada por Kast en el último debate.

Autor: El Ciudadano
A través de una publicación en sus redes sociales, la Asociación Ginecólogas Chile cuestionó la idea que mencionó José Antonio Kast en el debate en Canal 13, respecto a pedir la autorización de los padres para entregar la píldora anticonceptiva de emergencia (PAE) a las adolescentes que lo requieran.

Al respecto, las profesionales recordaron que actualmente, «en Chile, las adolescentes desde los 14 años pueden acceder a la píldora de anticoncepción de emergencia sin receta y sin autorización de un adulto. Esta no es una medida antojadiza: es una política pública basada en evidencia científica y en el principio de autonomía progresiva, reconocido por la Convención de los Derechos del Niño».

«Gracias a este acceso, nuestro país ha alcanzado las tasas más bajas de embarazo adolescente en su historia», agregaron desde la Asociación Ginecólogas Chile, enfatizando en el hecho de que «garantizar este derecho ha significado más autonomía, más oportunidades y más salud para las adolescentes».

En ese sentido, advirtieron que «retroceder en esta política —exigiendo autorización de los padres para su entrega— sería un grave retroceso en derechos sexuales y reproductivos, y pondría en riesgo los avances logrados en la disminución del embarazo adolescente».

