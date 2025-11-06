Jeannette Jara acusa a la derecha de pelear entre ella en vez de «darle solución a los problemas de la gente»

A menos de 2 semanas de la elección presidencial, la candidata de centroizquierda, Jeannette Jara, volvió a apuntar los dardos hacia las propuestas de extrema derecha del candidato José Antonio Kast.

Durante una entrevista en Radio Cooperativa, Jara miró con preocupación la “disminución clandestina” que propone Kast de 6 mil millones de dólares. “Lo que vamos a estar discutiendo es: ¿Cuántas PGU se van a haber perdido? ¿Qué va a pasar con la alimentación o la subvención escolar?”, cuestionó.

Las críticas no quedaron ahí. Además de Kast, la candidata aprovechó de apuntar a Johannes Kaiser y Evelyn Matthei, a quienes acusa de no estar “apuntando a lo central cuando uno quiere ser jefe de Estado (…) que es darle solución a los problemas de la gente”.

Para ella, se trata de una pugna interna en la derecha para ver “quién va a liderar el sector y cuál sector político dentro de la derecha va a morir o anularse”.

Jara aseguró que su propuesta busca aliviar el bolsillo de las familias. Según contó, en su gobierno “vamos a tratar de hacer dos cosas: que lleguen a fin de mes y que vivan en un barrio más seguro”, aludiendo al Ingreso vital de $750.000.

En una vereda complementaria, la candidata dijo que su foco también estaba puesto en la seguridad. “No basta con más policía, más inteligencia policial, sino que hay que perseguir a los peces gordos (…) Y para eso hay que levantar el secreto bancario que a lo que Kast, Kaiser y Matthei se oponen permanentemente”, disparó.

Para cerrar, y con miras a lo que será la próxima elección presidencial, Jara transparentó que se sentía “tranquila” y que prefería ser “cauta” ante lo que se avecina.

“Estar en esta situación hoy día, con una candidata única del sector, es algo que muestra cierta seriedad y capacidad de gobernabilidad para el futuro”, sentenció.

El Ciudadano