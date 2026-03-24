Exministra Toro desmiente «falta de financiamiento» del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados: Recursos «están en el presupuesto vigente del Ministerio»

Según la exsecretaria de Estado, algunas cuidadoras le han manifestado su inquietud por los dichos de la nueva ministra de Desarrollo Social y Familia, María Wulf, respecto a que el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados no tendría financiamiento, lo cual desmintió asegurando que gran parte de los recursos ya están en el presupuesto vigente del Ministerio para ejecutar en 2026.

Exministra Toro desmiente «falta de financiamiento» del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados: Recursos «están en el presupuesto vigente del Ministerio»
Absalón Opazo

La exministra de Desarrollo Social y Familia del gobierno de Boric, Javiera Toro, desmintió la supuesta «falta de financiamiento» del Sistema Nacional de Cuidados, asegurando que gran parte de los recursos se encuentran en el presupuesto vigente de la cartera ministerial.

«Me escriben con preocupación cuidadoras sobre dichos de la ministra Wulf de que el Sistema de Cuidados no tendría financiamiento. Aclaro que sí lo tiene: la ley 21.805 incluye la proyección de gasto en su informe financiero», escribió la exministra en su cuenta de la red social X.

«Es más», agregó Toro, «gran parte del financiamiento ya está en el presupuesto vigente del Ministerio para ejecutar en 2026».

La exsecretaria de Estado también tuvo palabras para los anuncios realizados por el gobierno de Kast: «Dice que los recortes no afectarán la protección social. Pero cuestionar el financiamiento del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados es exactamente eso: poner en duda un avance histórico que le está cambiando la vida a las familias y a las mujeres que durante demasiado tiempo cargaron solas con este trabajo», enfatizó Javiera Toro.

Finalmente, la exministra adjuntó en su posteo 2 links para respaldar su información: uno con el informe financiero actualizado (ver aquí) y otro con el presupuesto vigente del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados (revisar aquí).

Seguiremos informando.

Suscríbete
|
pasaporte.elciudadano.com

Artículos Relacionados

Absalón Opazo

"Ley Balmes": Proyecto que consagra protección intelectual para obras de artes visuales avanzó en el Senado

Hace 3 meses
Absalón Opazo

Chile Cuida: Senado aprobó proyecto que crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados

Hace 4 meses
Absalón Opazo

Semana de paro universitario en Argentina: gremios acusan a Milei de vaciar la ley de financiamiento y presentar un presupuesto “de miseria”

Hace 4 meses
Absalón Opazo

Chile Cuida: Senate Approves Legislation Creating National Support and Care System

Hace 4 meses
Absalón Opazo

Chile Cuida: Senado aprueba y despacha a ley el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados

Hace 2 meses
Absalón Opazo

"Defenderemos la gratuidad ante el Tribunal Constitucional si es necesario": Parlamentarios de oposición en alerta por retrocesos en derechos sociales

Hace 1 semana
Absalón Opazo

Movimiento Solidario Vida Digna marcha por la Alameda y exige al Gobierno reponer recursos para viviendas sociales

Hace 3 semanas
Absalón Opazo

Chile Cuida: Senate Approves National Support and Care System Bill

Hace 2 meses
Absalón Opazo

Publican inédito registro sonoro de Pablo Neruda recitando en un acto de campaña de Allende

Hace 4 meses

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano