Exministra Toro desmiente «falta de financiamiento» del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados: Recursos «están en el presupuesto vigente del Ministerio»

La exministra de Desarrollo Social y Familia del gobierno de Boric, Javiera Toro, desmintió la supuesta «falta de financiamiento» del Sistema Nacional de Cuidados, asegurando que gran parte de los recursos se encuentran en el presupuesto vigente de la cartera ministerial.

«Me escriben con preocupación cuidadoras sobre dichos de la ministra Wulf de que el Sistema de Cuidados no tendría financiamiento. Aclaro que sí lo tiene: la ley 21.805 incluye la proyección de gasto en su informe financiero», escribió la exministra en su cuenta de la red social X.

«Es más», agregó Toro, «gran parte del financiamiento ya está en el presupuesto vigente del Ministerio para ejecutar en 2026».

La exsecretaria de Estado también tuvo palabras para los anuncios realizados por el gobierno de Kast: «Dice que los recortes no afectarán la protección social. Pero cuestionar el financiamiento del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados es exactamente eso: poner en duda un avance histórico que le está cambiando la vida a las familias y a las mujeres que durante demasiado tiempo cargaron solas con este trabajo», enfatizó Javiera Toro.

Finalmente, la exministra adjuntó en su posteo 2 links para respaldar su información: uno con el informe financiero actualizado (ver aquí) y otro con el presupuesto vigente del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados (revisar aquí).

Me escriben con preocupación cuidadoras sobre dichos de la ministra Wulf de que el Sistema de Cuidados no tendría financiamiento. Aclaro que sí lo tiene: la ley 21.805 incluye la proyección de gasto en su informe financiero. Es más, gran parte del financiamiento ya está en el… — Javiera Toro Cáceres (@javieratoroc) March 23, 2026

El sistema de cuidados SÍ tiene financiamiento, lo que falta es voluntad política. Este cuarto pilar de la seguridad social es clave para el presente y futuro de Chile. No nos perdamos! https://t.co/NXPYnAgGlY — Constanza Martínez (@contimartinez) March 23, 2026

Seguiremos informando.