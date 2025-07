Exnotario envió carta abierta a periodista Daniel Matamala por llamarlos «casta»: «Falta a la verdad y se emplean términos descalificatorios»

A través de una carta abierta, el exnotario y exdirigente de la Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros Judiciales de Chile, Alfredo Martin, respondió al periodista Daniel Matamala por el enfoque que dio en su podcast «Lo que importa», al proyecto de reforma al sistema notarial, que fue aprobado por el Parlamento y despachado a ley el pasado 1 de julio (2025).

«La Casta de los Notarios» se tituló el espacio de poco más de una hora de duración, y en el que estuvieron como entrevistados el economista Claudio Agostini y el exministro de Justicia Hernán Larraín.

«En medio de denuncias de ‘lobby feroz’, otra vez los notarios logran mantener sus privilegios. El Congreso se apresta a despachar la ley que reforma el sistema. Pero sigilosamente los senadores eliminaron todos los cambios relevantes, dejando intactas las regalías que convierten a los notarios en una casta privilegiada, en desmedro de millones de chilenos», señaló el periodista en la presentación de su programa.

Ante esto, Alfredo Martin interpeló a Matamala en su carta abierta, indicando que «no resulta aceptable que un periodista, con su formación, hable de ‘casta’, ya que no he encontrado en las definiciones establecidas, alguna que pueda relacionarse con los Ministros de Fe, Auxiliares de la Administración de Justicia, salvo que dicho calificativo haya sido utilizado de manera peyorativa, lo que me parecería impropio en periodistas como usted».

Seguidamente, plantea que «en su programa se faltó a la verdad, y se emplearon términos descalificatorios al referirse al sistema de notarios y conservadores, llegándose al extremo de expresar que los notarios les pasaban papelitos a los parlamentarios prácticamente para guiarlos en sus opiniones y que habían estado presentes en todas las sesiones, omitiendo señalar que dicha presencia fue autorizada, previa petición formal y por los canales oficiales», sin, en ningún caso «entregarse jamás ningún papelito, como se puede apreciar en las grabaciones de las sesiones», aseguró.

«La estigmatización y desconocimiento de esta labor lleva a muchas personas a calificarla muy ligeramente», insistió Alfredo Martin, quien destacó algunas virtudes que a su juicio tiene el sistema notarial chileno: «Estudios comparados que se han realizado, reflejan que Chile tiene uno de los sistemas notariales y registrales más baratos del mundo», detalló.

Asimismo, destacó «la eficacia y seguridad que entrega el sistema», puntualizando que «solo el 0,001% de las actuaciones notariales y registrales han sido objeto de un litigio».

El Ciudadano