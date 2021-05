Experto responde ¿por qué continúan los contagios de covid-19 pese avance de la vacunación?

Chile es uno de los países en los que avanza el proceso de vacunación masiva contra el covid-19, totalizando hasta la fecha más de 17.100.000 dosis administradas, 7.630.000 personas completamente vacunadas, un promedio del 40,2% de la población.

Sin embargo, las cifras de contagios por el coronavirus no bajan ni se detienen, y, al contrario, han incrementado en un porcentaje considerable durante los últimos siete días, registrándose 7.682 nuevos casos positivos en el último balance, para superar los 1,31 M en total.

¿Cuál es la causa?

Entre las posibles razones de que se continúen reportando pacientes a pesar de la vacunación, se encuentran las variantes del Sars-Cov2, las cuales suelen ser mucho más contagiosas y mortales, como es el caso de la inglesa, cuya circulación se ha detectado en el país.

Así lo explica el médico internista del Hospital Sótero del Río y master en Salud Pública, Juan Carlos Said, a través de una serie de mensajes publicados en su cuenta oficial en la red social Twitter, donde también señaló la falta de mejoría en la trazabilidad de la pandemia, lo que impide detectar y aislar pacientes de forma más efectiva.

¿Por qué no bajan los casos #covid19 en #Chile a pesar de la vacunación? ¿No sirve la vacuna? Acá algunas ideas para explicar esto (HILO) pic.twitter.com/hMGeDAo0Ix — Juan Carlos Said (@juancarlossaid) May 20, 2021

El profesional de la salud aclara que pese a la efectividad de las vacunas aprobadas y utilizadas en el país, un número importante de personas vacunadas pueden contagiarse igual y contagiar a otras. Además considera que aún es bajo el porcentaje de personas efectivamente inmunizadas y “hay que sumar como factor en incremento de contagios: fatiga de la pandemia”.

“La velocidad de vacunación no repunta y se ha estancado no sólo en grupos más jóvenes si no en adultos mayores. Es necesario realizar campañas más focalizadas, ir a buscar a las personas donde están (y no esperar a que lleguen)”, agrega el experto.

Vacuna Sinovac (la más usada en chile) reduce contagios, pero efectividad para esto es moderada (entre 50 y 67%). Similar a la vacuna de influenza que usamos todos los años. Es decir , un número importante de personas vacunadas se pueden contagiar y contagiar a otras. — Juan Carlos Said (@juancarlossaid) May 20, 2021

En este sentido, aunque aplaude que ya se haya logrado vacunar a muchas personas, advierte que “si en todos los grupos etarios, permanece un 20% de población sin vacunar (incluso en los de más riesgo de enfermar), la crisis hospitalaria puede extenderse por varios meses”.

Said también señala como factor clave en el registro de casos a pesar del proceso de inmunización, que la población más joven, no vacunada, se esté contagiando y hospitalizando más, “de hecho ha bajado en 10 años la edad promedio de hospitalizados”.

Esto ha significado que población más joven, no vacunada, se este contagiando y lo que es peor, hospitalizando más. De hecho ha bajado en 10 años edad promedio de hospitalizados. Gráfico dr. Canals, pic.twitter.com/6ycwPXE8kZ — Juan Carlos Said (@juancarlossaid) May 20, 2021

“En resumen, nos enfrentamos a un invierno, en que, a pesar de la vacunación, existe la posibilidad de que situación hospitalaria sea igual o más compleja que en peak de segunda ola”, sentencia el médico.

Recomendación

El especialista en salud asegura que es necesario insistir en mejorar la trazabilidad y el acceso a vacunas, diseñando campañas de vacunación dirigidas a grupos específicos, acercándose a los lugares donde están las personas (y no solo esperando a que lleguen), ampliando horarios y días de vacunación.

Finalmente, hace un llamado a la población a vacunarse y hacer caso omiso a informaciones falsas. “Las vacunas salvan vidas. Por favor vacúnense y no compartan fake news! Busquen info en sitios especializados como organización mundial de la salud”.

