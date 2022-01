Expertos critican a Minsal por renunciar a la trazabilidad y dejarla en manos de la población

El Ministerio de Salud (Minsal) anunció una serie de modificaciones a la campaña contra el Covid-19, entre ellas, la medida de que, a partir de esta semana, la trazabilidad quedará en manos de la población.

En la rueda de prensa del balance de Covid-19, la ministra subrogante de la cartera, María Teresa Valenzuela, informó que serán los mismos contagiados que notificarán sus contactos estrechos, a los que se les catalogará en «alerta Covid».

Apuntó que a trazabilidad tendrá “un nuevo enfoque de responsabilidad individual y autocuidado, centrado en el mensaje ‘si te enfermas, yo te cuido’”.

Según Valenzuela, esta medida será para fortalecer la responsabilidad individual y promover el autocuidado.

“La persona deberá dar aviso de su condición de caso confirmado a todas las personas que pueda contactar, con las que ha tenido contacto sin la utilización correcta de la mascarilla desde los dos días antes del inicio de los síntomas o dos días antes de la toma de muestra del examen PCR o test de antígenos”, añadió, citada por El Desconcierto.

La decisión llega en un momento donde los casos por Covid-19 continúan en ascenso ante la presencia de la variante Ómicron en el país, por lo que ha sido criticada por varios expertos, quienes aseguran que los infectados podrían llegar a nuevos picos en las próximas semanas.

Es más, según el informe semanal que elabora el equipo que encabeza el académico de la Escuela de Salud Pública, doctor Mauricio Canals, se establece que “si todo se mantiene exactamente como hasta ahora”, Chile podría llegar a alcanzar 43.934 casos diarios en las próximas dos semanas.

El resultado – detalla el informe – sería muy parecido a lo ocurrido en Europa, donde se registró un explosivo crecimiento de datos, repercutiendo en todo el sistema sanitario, en especial en las Unidades de Cuidados Intensivos.

«Tal como ya se veía la semana pasada, el panorama sigue empeorando en forma muy acelerada. Al parecer seguimos siendo un espejo de Europa. Todo el mundo con un crecimiento explosivo incluyendo nuestro país. Las predicciones a corto plazo son muy malas. Si esto repercute o no en las UCIs y fallecidos es algo que habrá que ver”, refiere el texto, citado por Radio U. Chile.

«La traducción es que nos vamos a contagiar todos»

Ante esta medida del Minsal, uno de las primeros expertos en manifestarse fue el magíster en Políticas Públicas y académico en Salud Pública de la Universidad de Santiago, Claudio Castillo, quien recalcó que «no hay claridad» de lo que pueda ocurrir con esta acción, denominada «alerta Covid».

«No tenemos claridad de lo que efectivamente va a ocurrir con este nuevo estado de ‘alerta COVID’. No hay claridad si van a tener acceso a licencia médica para hacer un aislamiento efectivo, pero según lo explicado por el Minsal, no», recalcó Castillo.

De igual forma, puntualizó que estas nuevas modificaciones, lo que hace es que el Minsal renuncie a su responsabilidad en la tranzabilidad. «Hay que comunicar el riesgo de manera mucho más efectiva y en ese sentido, el Consejo Asesor ha sido mucho más claro en las medidas a tomar en este momento de la pandemia», enfatizó, citado por El Desconcierto.

Ramón Kong, médico de la Universidad de Chile; señaló que lo único que se puede determinar de esta medida es que «la traducción es que nos vamos a contagiar todos», por lo que el Gobierno solo está asumiendo este escenario.

«El Gobierno está asumiendo que nos vamos a contagiar muchos, sino todos, y todas las fichas están puestas en la vacuna, esa es la única conclusión que se puede sacar”, recalcó.

El secretario general del Colmed, José Miguel Bernucci, planteó que “trazar 50 mil casos activos es prácticamente imposible y, por lo tanto, la identificación de los brotes y generar la trazabilidad directa hacia esos brotes también es algo que había dicho el Consejo Asesor y nosotros creemos que probablemente va a ser mucho más costo efectivo, sobre todo en el contexto en que ya no tenemos los equipos de atención primaria para trazar todos los casos”, refiere Radio U. Chile.

Para la ex ministra de Salud durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet y académica de la Universidad de Santiago, Helia Molina, es complejo entregar la responsabilidad de la trazabilidad a la ciudadanía.

“Con el número tan grande de casos es difícil mantener una buena trazabilidad y aislamiento de contactos oportuno, pero no se puede abandonar, es un tema que incluso el comité asesor del gobierno no ha recomendado en absoluto, el abandonar la trazabilidad, al contrario, (ha llamado) a fortalecerla. Sabemos que se han restado recursos a la atención primaria para hacer ese trabajo, las Seremis si bien han hecho bien su trabajo, hoy día requiere mucho refuerzo y no abandono”, dijo en conversación con las periodistas Juanita Rojas y Diana Porras en la primera edición de Radioanálisis.

“La trazabilidad es un tema que no se puede dejar de lado y dejarla en manos de la población es muy difícil porque a las personas les cuesta estar reportando contactos, por razones de memoria, por razones de no estigmatizar a las personas, por razones de no ir a aislamiento a una residencia sanitaria en pleno verano cuando la gente está de vacaciones, en fin. Hay muchos factores que hoy día hacen mirar con mucha reserva el riesgo país en términos de un aumento tan grande de casos que de nuevo nos lleve a un colapso del sistema de salud”, sostuvo.

Por otra parte, los expertos consideran que, ante el aumento considerable de los casos por Covid-19; debería evaluarse volver al método del teletrabajo, como lo hicieron varios países de Europa.

«Suiza ha implementado el teletrabajo como norma. En Chile, estuvimos fomentándolo en el período más álgidos de la primera y segunda ola, perfectamente se podría hacer eso ahora y no esperar a contagios masivos en el lugar laboral«, declaró el jefe de la Unidad de Paciente Crítico de Clínica Indisa, Sebastián Ugarte, citado por El Desconcierto.