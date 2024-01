Exportaciones chilenas no tradicionales y de servicios alcanzaron su valor más alto en la historia durante 2023

Las exportaciones no tradicionales cerraron 2023 marcando un récord de envíos con retornos que escalan hasta los US$ 43.663 millones, registrando su valor más alto en la historia y justificando el 46% de los envíos del país.

En 2023, la oferta exportable no tradicional experimentó un crecimiento de 1,3% frente a 2022 (+US$ 548 millones), según indica el adelanto del informe comercial entregado por la Dirección de Estudios de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), con cifras del Banco Central y de Aduanas.

Asimismo, en 2023, las exportaciones de servicios se elevaron hasta los US$ 2.437 millones, logrando un incremento de 51% frente a 2022 (+US$ 828 millones), marcando un récord de envíos para el sector.

«El año cierra con exportaciones récord en los bienes no tradicionales y en los servicios, lo cual es reflejo del intenso trabajo que se ha desarrollado en conjunto con los sectores productivos, para ampliar y modernizar nuestra red de acuerdos económicos-comerciales y desarrollar una activa agenda de promoción de exportaciones en las mayores economías del mundo», destacó la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Claudia Sanhueza.

En cuanto a los envíos no tradicionales, se exportaron un total de 4.807 productos diferentes, con 2.700 de ellos exhibiendo alzas, entre los que destacan bienes de todos los sectores productivos del país.

El hidróxido de litio y el sulfato de litio cerraron como los de mayor crecimiento, con alzas de 124% y 647% respectivamente. Los envíos de hidróxido de litio contabilizaron operaciones por US$ 1.009 millones (+US$ 557 millones) y los embarques de sulfatos ascendieron a US$ 752 millones (+US$ 651 millones).

En las exportaciones del sector frutícola –que marcan en 2023 sus valores más altos desde que existe registro–, resaltan las ventas al exterior de cerezas frescas, ciruelas frescas, mandarinas frescas, duraznos y nectarines frescos, maqui fresco y avellanas. En las frutas procesadas destacaron frutillas en conserva, ciruelas deshidratadas y peras en conserva.

Destinos en todo el mundo

En el período, las exportaciones no tradicionales chilenas se dirigieron a un total de 188 destinos en el mundo, anotando incrementos en 99 de ellos.

Asia emerge como el mayor destino de los envíos no tradicionales, con embarques por US$13.563 millones, representando un 32,1% del total.

Le siguen en relevancia América del Norte, US$ 10.374 millones (24,6%), seguida de América Latina, US$ 10.125 millones (24,0%), y Europa, US$ 6.455 millones (15,3%).

Las exportaciones a Medio Oriente sumaron US$526 millones (1,25%), al tiempo que los embarques a África alcanzaron US$ 500 millones (1,19%).

A nivel de socios comerciales, Estados Unidos figura como el mayor receptor de la canasta no tradicional, con embarques por US$ 9.481 millones, seguido por China (US$ 6.907 millones), la Unión Europea (US$ 4.551 millones), Mercosur (US$ 3.806 millones) y la Alianza del Pacífico (US$ 3.573 millones).

A lo largo del año, 8 regiones del país anotaron incrementos en sus exportaciones no tradicionales, entre ellas destacan Antofagasta (+US$ 1.115,4 millones), Atacama (+US$ 382,4 millones), Metropolitana (+US$ 83,5 millones), Los Lagos (+US$ 34,8 millones), Los Ríos (+US$ 32,1 millones), La Araucanía (+US$ 23,4 millones), Coquimbo (+US$ 20,6 millones) y Tarapacá (+US$ 16,3 millones).

Servicios chilenos

Respecto a las exportaciones de servicios, las mayores alzas a nivel individual que explican el dinamismo durante 2023 son “apoyo técnico en computación e informática vía internet” (+US$ 84,0 millones), “asesoría en gestión de proyectos de ingeniería” (+US$ 80,7 millones), “asesoría en tecnologías de la información” (+US$ 76,8 millones), “investigación y desarrollo en las ciencias médicas y farmacéuticas” (+US$ 69,4 millones), “asesoría en gestión administrativa de empresas” (+US$ 57,6 millones), “diseño y desarrollo de aplicaciones de tecnologías de información” (+US$ 51 millones) y “suministro de hosting para sitios web y correo electrónico” (+US$ 50 millones).

Otras alzas relevantes de 2023 las marcaron las prestaciones al exterior de “suministro de infraestructura para operar tecnologías de la información”, “asesoría en ingeniería aplicada a la minería”, “diseño de redes y sistemas computacionales”, “filmación de películas mediante técnicas de animación”, “asesoría en ingeniería del medio ambiente” y “desarrollo de videojuegos”.

«La significativa alza de las exportaciones de servicios, da cuenta de un sector dinámico con crecimiento exponencial y alto nivel de innovación, que crece en términos de la variedad de prestaciones al exterior y en la cantidad de empresas exportadoras, lo que nos impulsa a trabajar para incluir y modernizar los acuerdos en esta área y para buscar nuevos acuerdos, así como también en economía digital», agregó la subsecretaria Sanhueza.

Exportaciones e importaciones totales

Finalmente, se informó que en 2023, las exportaciones totales de Chile sumaron operaciones por US$ 94.937 millones, experimentando una contracción de 3,7% (-US$ 3.611 millones) con respecto a 2022.

Mientras que las importaciones registraron un valor de US$ 85.508 millones, marcando una caída del 18,2% (-US$ 19.022 millones) con respecto al año 2022.

«A pesar de este contexto, diversos bienes anotaron en 2023 alzas en sus compras desde el exterior, entre ellos algunos de alta importancia productiva como las partes y piezas para maquinarías, medicamentos, petróleo, maquinarias para la minería y la construcción, bombas y compresores, aparatos médicos, motores, turbinas y calderas de vapor», concluye el reporte de Subrei.

