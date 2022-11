Exportaciones de las Pymes crecieron un 43% entre enero y octubre de 2022

Un reporte elaborado por la Dirección de Estudios de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales indica que en los primeros diez meses de 2022, las exportaciones de las Pyme suman un total de US$ 1.853 millones, cifra que supera en un 43% a las ventas de igual lapso de 2021.

Al respecto, el subsecretario José Miguel Ahumada comentó que en las últimas décadas «se ha perpetuado un patrón de concentración exportadora que queremos cambiar, por ejemplo, solo en 2021, el 60% de las empresas de menor tamaño exportó un solo producto y además, el 60% de las MiPyme exportó a un solo país».

«Para la resiliencia y fortaleza de nuestra economía es importante potenciar a las Pymes y que sean capaces de diversificarse en productos y mercados de destino», agregó Ahumada.

En términos de valor exportado, los principales destinos fueron Asia y América Latina, con un 35% y 22% de los envíos respectivamente. Le siguieron Europa con un 21% de participación, América del Norte con 19%, y África y Medio Oriente con 1,2% de los embarques de las empresas de menor tamaño.

Asimismo, todas las principales categorías de exportación presentaron importantes incrementos en el valor de sus envíos, destacando las alzas de los “productos del mar y la acuicultura” (+US$ 125 millones), “productos agropecuarios” (+US$ 58 millones), “servicios” (+US$ 45 millones), “manufacturas” (+US$ 27 millones), “vinos” (+US$ 14 millones) y “productos forestales” (+US$ 1 millón).

«Sin duda se trata noticias positivas para el comercio exterior de Chile y para las emprendedoras y emprendedores de nuestras regiones, toda vez que las MiPYME representan el 53% de las empresas exportadoras del país, pero sin embargo, sus ventas sólo equivalen al 2% de los envíos nacionales», reiteró el subsecretario Ahumada.

China lidera por primera vez el destino de los embarques

A nivel de países, China se situó por primera vez como el mayor destino de los embarques de las Pyme nacionales, desplazando a Estados Unidos a la segunda posición.

Los embarques a China suman US$ 458 millones en 2022 (+103%), superando con creces el valor alcanzado en los primeros diez meses de 2021, donde se registraron retornos por US$ 225 millones.

El dinamismo de las ventas a China fue liderado por las cerezas frescas, ciruelas frescas y deshidratadas, algas de la variedad chascón, vino cabernet Sauvignon embotellado, arándanos frescos, vino Chardonnay embotellado, frutillas congeladas y lana, entre otros.

Estados Unidos, en tanto, se ubicó en segundo lugar con envíos por US$ 329 millones, exhibiendo un alza del 21% frente a 2021. Luego viene Perú, que se posicionó como el tercer mayor mercado para las exportaciones de las PYME nacionales, con envíos por US$ 79 millones (-6%).

Cerezas chilenas de exportación.

Desafíos en exportaciones

El informe de la Subrei destaca entre los desafíos pendientes el recuperar el número de Pymes exportadoras, ya que durante el periodo 2014-2018 se cuantificaron 4.520 en promedio, cifra que bajó a 4.226 en el periodo 2019-2021.

«Debemos trabajar con sentido de urgencia para que las MiPYME se incorporen a las redes internacionales de producción, ya sea en América Latina o en mercados emergentes de Asia como ASEAN, India y China. El competir internacionalmente les permitirá crecer en capacidad tecnológica, innovación y certificaciones, aumentando sus fortalezas en general», sostuvo el subsecretario Ahumada.

En esa línea, la subsecretaría inició un diálogo con actores Pymes para definir acciones que puedan contribuir a facilitar sus procesos de comercio exterior.

En este contexto, se realizará un estudio que levantará información acerca de los nudos críticos que enfrentan las Pymes en la cadena logística de sus procesos de exportación, además de realizar propuestas en base a la información recopilada y a buenas prácticas en la experiencia comparada.

¿Qué es una Pyme?

El Ministerio de Economía clasifica las empresas de acuerdo con el nivel de ventas. Considera como Empresas Pequeñas a las que venden entre UF2.400 y UF25.000 al año y como Empresas Medianas las que venden más de UF25.000 al año, pero menos de UF100.000.

En Chile existen 1.294.136 empresas, de ellas 235.569 son PYMEs. Solo 3.788 son PYMEs exportadoras. Es decir, solo el 1,6% de las PYMEs del país exportan.

En términos de valores de exportación, representan el 2% del total (98,2% corresponde a las empresas grandes), índice varias veces inferior al 33% de participación que tienen en países como Estados Unidos.