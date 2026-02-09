Torres del Paine no es cenicero: 17 israelíes lideran expulsiones en parques de Magallanes, según Conaf

En plena temporada alta en la Región de Magallanes, la Corporación Nacional Foresta (Conaf) endureció el control en áreas protegidas y ya suma 35 turistas expulsados tras 14 incidentes de infracciones, en su mayoría por conductas que elevan el riesgo de incendio. La nacionalidad con más expulsados es la israelí (17), de acuerdo con cifras difundidas por El Mostrador a partir de reportes de Conaf.

El caso más visible se registró en Torres del Paine: el 10 de enero fueron expulsados nueve turistas israelíes por fumar en un lugar prohibido. Ese mismo día, tres turistas neerlandeses recibieron la misma medida por la misma conducta. Cuatro días después, el 14 de enero, un turista francés-israelí fue denunciado por un trabajador de una empresa contratista del parque por estar fumando en medio de un sendero. Y el 15 de enero, un turista israelí también fue detenido por fumar en un sendero.

Desde Conaf Magallanes sostienen que la cifra de incidentes convierte a esta temporada en la que registra más expulsiones, pese a que todavía faltan meses para el cierre del período estadístico. La temporada previa con más medidas de este tipo fue 2022-2023, con 12 expulsiones.

Mauricio Ruiz, director regional de Conaf en Magallanes, vinculó el aumento de infracciones al incremento de visitantes. Según consignó el medio citado, Ruiz planteó que podría influir el aumento de 13% de turistas en Torres del Paine. Pero también remarcó su preocupación por el tipo de falta: “mucha gente ha incumplido algo que es básico, que es no hacer fuego en áreas protegidas, la cual es la amenaza más grande que tienen los parques nacionales”.

El trasfondo no es menor. Después del megaincendio de 2011, que quemó 17 mil hectáreas, un cambio legal permitió ejecutar expulsiones contra turistas que incumplen normas en parques. Desde 2012 se han decretado 52 medidas de expulsión en parques de Magallanes, involucrando a 174 personas. Las nacionalidades con más infractores son israelíes (53), chilenos (28) y franceses (17), según los datos recopilados por El Mostrador.

Los últimos casos de israelíes expulsados en enero también terminaron en sanciones judiciales. Halifa Nevo pagó $1.000.000 en beneficio del Cuerpo de Bomberos de Última Esperanza (depósito realizado el 2 de febrero) y quedó con prohibición de ingreso a Chile por 12 meses. En tanto, Ido Krinsky fue condenado a una multa de $2.000.000 y a la prohibición absoluta de ingresar por tres años, con pago ya cumplido.

Carolina Cerda, directora del Programa Ruta de los Parques de Rewilding Chile, advirtió a El Mostrador que “hemos sido testigos de diversos comportamientos irresponsables de turistas en áreas protegidas de la Ruta de los Parques de la Patagonia. Gente fumando, ingresando con motos de agua en aguas protegidas, rayando cortezas de alerce milenarios o pinturas rupestres, entre otros”. Y agregó que esto afecta ecosistemas y también a comunidades y visitantes: “No es casualidad que hayan sido los propios vecinos y guías locales quienes han denunciado estas conductas… las comunidades defienden su territorio y no quieren a cualquier tipo de visitante”.