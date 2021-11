Fabiola Campillai electa senadora con la primera mayoría nacional: «Boric debe prometer justicia y verdad a nuestros presos políticos del estallido»

La candidata independiente, Fabiola Campillai, fue electa para ocupar uno de los cinco escaños que tiene la Región Metropolitana en el Senado. Además, se convirtió en la candidata más votada en el país en los comicios de este domingo.

Campillai – una de las víctimas de violaciones a los derechos humanos más reconocidas del estallido social de 2019 – fue electa con más de 350.000 votos con el 90,76% de mesas escrutadas a nivel nacional y el 87,52% en la capital.

«La gente no quiere más de lo mismo en este país. Queremos que todos los que están sentados en sus privilegios salgan de ahí y que el pueblo pueda entrar al Senado», expresó Campillai tras los resultados electorales, cita el portal T13.

Consultada por los resultados electorales, Campillai descartó totalmente tener una conversación con el ultraderechista José Antonio Kast, quien se medirá en segunda vuelta con el abanderado de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric.

Cabe recordar que trascendió que el candidato del Partido Republicano mantuvo un encuentro con familiares del excarabinero, Patricio Maturana, formalizado por dejar ciega a Campillai, luego de lanzarle una bomba lacrimógena en su rostro el pasado 26 de noviembre de 2019.

La junta se habría llevado a cabo tras una visita del candidato a Curicó, lugar donde conoció a la hermana del funcionario que actualmente se encuentra en prisión preventiva.

«Jamás apoyaría a José Antonio Kast», aseguró Fabiola.

Por su parte, no descartó tener una reunión con Gabriel Boric, no obstante, aseveró que la única forma es que se comprometa con la libertad para los presos políticos y reparación de las víctimas del estallido social.

«Boric tiene que comprometerse que va a haber libertad y verdad para todos nuestros presos políticos de la revuelta, debe haber justicia, reparación integral, no sólo para nosotros las víctimas y hoy sobrevivientes, sino para las familias de todos los que no están. Y garantías de no repetición», manifestó Campillai, citada por el portal.

«Así y sólo así nos sentaríamos a conversar; de otra manera, no hay apoyo», sentenció.

Alertas ante avance de la extrema derecha negacionista

A través de una declaración pública compartida en sus redes sociales, Fabiola Campillai manifestó estar contenta y agradecida por los resultados logrados en la contienda electoral, sin embargo, planteó la necesidad de «estar alertas ante el avance de la extrema derecha negacionista a La Moneda», ya que «esto representa una amenaza para nuestras vidas».