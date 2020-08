Fabiola Campillai tras baja de dos carabineros: «Justicia sería que los culpables de lo que me pasó estuvieran en la cárcel”

Fabiola Campillai, quien en noviembre del 2019 perdió sus ojos y sufrió daño neurológico tras recibir el impacto de una bomba lacrimógena en su rostro cuando se dirigía a su trabajo, aseguró no estar conforme con la baja de dos capitanes de Carabineros vinculados a su caso, y manifestó que «justicia sería que los culpables estuvieran en la cárcel».

«No estamos conformes», aseveró en conversación con CNN Chile, aunque admitió estar «feliz sí de que ya haya una lucecita de justicia delante de nosotros y esperando que esto se resuelva luego».

«Justicia sería que los culpables de lo que me pasó estuvieran en la cárcel, hicieran una pena efectiva, no en su casa ni firmas ni arresto domiciliario, porque ellos me arruinaron mi vida y la de mi familia. No hay forma de reparar esto, pero sí estando presos ellos nos vamos a asegurar que ellos no vuelvan a hacer lo que hicieron, porque ellos son un peligro para la sociedad», expresó, citada por Coopertaiva.

Durante la entrevista Campillai expresó que los uniformados «se transforman en unos delincuentes después que ellos juran defenderlos » y afirmó que «no hay manera de reparar lo que pasó. No me van a devolver mis ojos, no me van a devolver ni mi gusto ni olfato porque que también los perdí, no van a borrar mis cicatrices que tengo en mi cara y en mi cabeza. Reparación no hay«.

«Queremos creer en la justicia. No creíamos, pero ahora queremos creer, queremos pensar que sí la habrá (…) Lograr las responsabilidades de la persona que me disparó, tanto así como las responsabilidades de un piquete completo y de la persona que venía a cargo de ellos también, y de sus mandos más grandes porque ellos tampoco actúan solos. También tienen un protocolo que no respetaron. Logrando justicia nos devolverían un poco de tranquilidad«, remarcó.

Campillai indicó que hasta el momento Carabineros no se ha comunicado con sus abogadas ni con ellas para informarles de este avance de la investigación: «Nunca se han comunicado con nosotros, ni ayer ni hoy».

«Los dos (capitanes dados de baja) supieron siempre lo que había pasado, que yo estaba en el suelo. En las grabaciones, hay uno, el capitán Fernández, que dice ‘el Matu se la piteó’. Él tampoco ha dicho la verdad, él dice que nunca se dio cuenta y, en realidad, el piquete entero jamás me prestó ayuda. No eran solamente estos dos, el capitán Fernández y el capitán Maturana, sino que es un piquete entero. Ninguno prestó ayuda y, al contrario, cuando mi hermana se las solicitó, le tiraron una lacrimógena de mano y empezaron a tirar muchas lacrimógenas. Hicieron una bomba de humo y se fueron, jamás prestaron ayuda», relató al recordar la brutal agresión que sufrió el 26 de noviembre de 2019.

Al rememorar lo ocurrido ese día, Campillai expresó que «se siente rabia, pena, porque ellos no tuvieron corazón, no me ayudaron. Yo pude haber fallecido ahí mismo de no ser por mis vecinos que me ayudaron y me llevaron al médico. Si fuese por ellos (los carabineros), yo hubiese estado botada y hubiese muerto ahí mismo».

También indicó que desde La Moneda no se han contactado con ellos y, pese a las intenciones del ministro vocero Jaime Bellolio de dialogar con ella, aseveró que «en estos momentos ya no los necesitamos, lo único que le pedimos es que nos ayuden con la justicia».

«En su tiempo, cuando yo estuve mal y mi familia estuvo mal, ahí necesitábamos de ellos y jamás tuvimos su ayuda, ni siquiera una palabra de aliento para mi familia», sentenció.

La jefatura de Zona Metropolitana de Carabineros, informó el viernes la desvinculación de dos oficiales subalternos, del grado de capitán, que pertenecían a la 14ª Comisaría San Bernardo, por «no prestar auxilio a la víctima» una vez consumada la brutal agresión policial a Fabiola Campillai Rojas.

A través de una declaración pública, la institución uniformada dijo haber desarrollado «una investigación interna profunda y exhaustiva, que tuvo dificultades en la recopilación de antecedentes relacionados con testigos externos y con la propia víctima, pero que comienza a arrojar conclusiones y definiciones».

La jefatura de Carabineros indicó que esta decisión administrativa es independiente de la investigación penal iniciada por el Ministerio Público, en la que aseguran estar colaborando «con transparencia y celeridad para aclarar judicialmente el hecho».

