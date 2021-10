Falsedades de Ena Von Baer y la UDI en franja electoral: CNTV recordó que «no tiene atribuciones» para intervenir contenidos

🔴#FranjaElectoral|

El CNTV no tiene atribuciones para fiscalizar o sancionar contenidos de las franjas electorales, porque no forman parte de la programación de los canales de TV. Estos no tienen injerencia u opinión sobre lo que se emite.

👉Más info en https://t.co/IuT4G4TU7R pic.twitter.com/vpXnkZDNg9