Falta de elenco: El flanco que abrió Chile Vamos en la candidatura de Kast

Incomodidad generó en Chile Vamos la decisión del presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, de no confirmar el apoyo a un eventual gobierno de José Antonio Kast en caso de que este gane la segunda vuelta presidencial.

En entrevista con Mesa Central de Canal 13, el senador Galilea advirtió que, en caso de que el abanderado republicano llegue a La Moneda, «tendrá que recurrir a los cuadros de Kaiser y del Partido Social Cristiano».

Si bien la distancia estratégica de Galilea encontró eco en Evópoli, desde la UDI optaron por un camino diferente, y afirmaron que estarán disponibles para colaborar con un eventual gobierno de Kast.

«Estamos convencidos que quien pasará a segunda vuelta es Evelyn Matthei, y en ese momento convocaremos a todas las personas que se sienten de oposición a este mal gobierno. Y si ello no ocurre, nuestra responsabilidad será recíproca, porque tenemos la obligación de salir del estancamiento que nos tiene el gobierno del presidente Boric», declaró el diputado Juan Antonio Coloma.

