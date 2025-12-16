“Fortalezcamos nuestro Newen”: familia de Julia Chuñil convoca a comunidades mapuche y organizaciones a movilizarse por verdad y justicia

En una declaración pública, la familia y comunidad mapuche de Julia Chuñil Catricura convocaron a “levantarnos una vez mas este jueves 08 de enero 2026 en todos los territorios”, llamando a comunidades mapuche, organizaciones y personas conscientes a movilizarse por verdad y justicia ante la desaparición de su dirigenta y la defensa de las tierras ancestrales y el bosque nativo.

Llamado urgente desde la familia y comunidad de Julia Chuñil

El comunicado comienza con un saludo dirigido al pueblo mapuche: «Marri Marri Kompu che, en nombre de Familia y comunidad Mapuche «Julia Chuñil Catricura» nos dirigimos y hacemos el siguiente llamado urgente, a casi un año y dos meses de la desaparición forzada de nuestra dirigenta líder Mapuche , tras reiteradas amenazas, hostigamiento y sobornos nuestra líder no dio paso atrás con su Rol en la recuperación de tierras ancestrales y bosque nativo, ella manteniéndose firme no lograron sacarla en vida, nuestra papay mantuvo su liderazgo y sabiduría de eso hoy en día sus hijos y nietos siguen y seguirán fortaleciendo su territorio cuidando el bosque hasta que ella sea encontrada y devuelta a su territorio».

En ese marco, la familia de Julia Chuñil convoca a movilizarse por verdad y justicia y subraya la continuidad de la defensa territorial por parte de sus hijos y nietos, quienes “seguirán fortaleciendo su territorio cuidando el bosque hasta que ella sea encontrada y devuelta a su territorio”.

A casi un año y dos meses de la desaparición de la dirigenta mapuche Julia Chuñil Catricura, su familia y comunidad llaman a una nueva jornada de movilización este jueves 8 de enero de 2026, convocando a comunidades, organizaciones y personas conscientes a levantar el Newen en todos los territorios para exigir verdad y justicia.

8 de enero de 2026: convocan a movilización en todos los territorios

En el mismo comunicado, la familia fija fecha y contenido del llamado: «Hacemos el llamado para levantarnos una vez mas este jueves 08 de Enero 2026 en todos los territorios, invitamos a todas las Comunidades Mapuches, organizaciones, fundaciones colectivas, personas conscientes acompañar una vez mas a la Familia de Julia Chuñil Catricura, como familia seguimos exigiendo justicia, saldremos una vez mas con nuestros lienzos y banderas por que a julia chuñil la asesinaron, callaron por luchar por sus derechos ancestrales, defender Nuestras tierras de manos de estos grandes empresarios que pretenden acabar con nuestros bosques Nativos, nuestras aguas, Ríos y cordilleras, nuestros derechos como pueblos originarios».

El llamado incluye a “todas las Comunidades Mapuches, organizaciones, fundaciones colectivas, personas conscientes” y plantea la movilización como una forma de acompañar a la familia, exigir justicia y defender las tierras, bosques nativos, aguas, ríos y cordilleras frente a “estos grandes empresarios”, según la declaración.

“Fortalezcamos nuestro Newen”: memoria, territorio y otros casos

La familia y comunidad insisten en la necesidad de sostener la fuerza colectiva: «Fortalezcamos nuestro Newen desde nuestros territorios desde el extremo norte a Sur, No dejaremos que el caso de nuestra Papay quede en el olvido y sin justicia, como lo a sido para nuestra Lanmgen Macarena Valdés, Emilia Bau asesinas en nuestro mismo Territorio (Región de Los Ríos)».

En el texto se menciona también a Macarena Valdés y Emilia Bau, señalando que sus casos han quedado “en el olvido y sin justicia” y ubicándolos en el mismo territorio, la Región de Los Ríos.

El comunicado enfatiza que, a diferencia de esos casos, con Julia Chuñil la intención de la familia es distinta: «Con nuestra Julia Chuñil será diferente aún que nuestros pies no den mas , vamos a seguir con nuestra fe hasta encontrarte y darte un descanso digno de una mujer líder que protegió su tierra hasta la muerte, mujer de símbolo y resistencia, trabajadora y amante de tu tierra querida, desde las cenizas brotaste y encendiste el fuego en nuestro corazones buscando verdad y justicia, Chaltumay!».

De este modo, la familia de Julia Chuñil convoca a movilizarse por verdad y justicia, a “fortalecer el Newen” desde todos los territorios y a impedir que el caso de su dirigenta quede en el olvido, ligando su memoria a la defensa del bosque nativo, las aguas y los derechos de los pueblos originarios.