Familiares de Jorge “El Neco” Mora exigen justicia y solicitan a Jorge Abbott remoción del fiscal que lleva el caso

Este lunes, la familia de Jorge Mora Herrera “El Neco” (37), entregaron una carta dirigida al Fiscal Nacional, Jorge Abbott, solicitando la remoción del Fiscal adjunto, quien lleva el caso en contra del Cabo Primero de Carabineros, Carlos Martínez Ocares, por los hechos acontecidos el 28 de enero del 2020, a la salida del Estadio Monumental de Colo Colo.

En el marco del estallido social, el hincha de Colo Colo perdió la vida casi de forma instantánea tras ser atropellado brutalmente por un camión de Carabineros manejado por Martínez Ocares en las afueras del Estadio Monumental.

Los familiares del hombre la víctima estuvieron acompañados por el Diputado del Partido Comunista, Boris Barrera; el alcalde electo de Pudahuel, Ítalo Bravo; lasconcejalas electas, Camila Quiroz y Javiera Soto (de Maipú y Pudahuel respectivamente); el abogado de la Defensoría Popular, Rodrigo Román, y la Coordinadora Justicia Para Neco.

Una vez entregada la misiva, el vocero de la Coordinadora Justicia Para Neco, Juan Roco, señaló que “la carta se ha recibido y esperamos que tenga real importancia para este caso, que por distintas luces se ha tratado de ocultar de una u otra forma. No se ha dado la relevancia que merece un caso tan brutal de violación a los Derechos Humanos y de impunidad como es el asesinato de nuestro compañero y amigo Jorge Mora Herrera”, refiere una nota de prensa.

Por su parte, el abogado Rodrigo Román, dijo que “la Fiscalía, en tanto órgano del Estado, se ha puesto a la cola en los procesos de criminalización. Cuando denunciamos violaciones a los Derechos Humanos, cuando denunciamos con la brutalidad que actuó el cabo Martinez afuera del estadio, cuando dio muerte de manera brutal y cobarde al Neco, la Fiscalía mira para otro lado. Cuando se trata de perseguir a los muchachos de la revuelta vaya que tienen interés en aquello. Por su puesto que existe en Chile justicia para ricos y justicia para pobres, justicia para la disidencia y justicia para carabineros, eso es así. Nosotros como abogados defensores populares y abogados querellantes acompañamos a la familia en esta justa petición”.

En tanto, el diputado del Partido Comunista, Boris Barrera, manifestó que “la dignidad también tiene que ver con la justicia y terminar con la impunidad. No podemos seguir esperando que esto se alargue, que exista un Fiscal displicente, que no hace bien su trabajo o que bien busca generar ese manto de impunidad”.

El Alcalde electo de Pudahuel, Ítalo Bravo, se sumó a la demanda de justicia y no a la impunidad. “Este es un Chile que está con aires transformadores, con una esperanza transformadora, no debemos repetir la impunidad que nos tocó arrastrar a nosotros como generación. Hoy nuestro deber de las fuerzas que se reivindican transformadoras, es reclamar que esa impunidad no se repita con los crímenes de la revuelta que comenzó el 18 de octubre del 2019”.

Nathaly Mora hermana de la víctima agradeció el acompañamiento de las diferentes organizaciones sociales que adhieren a esta causa y esperando una pronta y satisfactoria respuesta de la autoridad judicial.