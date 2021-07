Familiares de víctimas de la Dictadura piden salida de ex edecán de Pinochet de la Comisión de Derechos Humanos de la Constituyente

Durante la presente jornada, organizaciones de familiares de víctimas de la dictadura exigieron la salida del constituyente de la UDI, el ex almirante Jorge Arancibia, de la Comisión de Derechos Humanos de la Convención Constituyente.

Recordemos que Arancibia fue edecán naval de Pinochet entre 1980 y 1982, y posteriormente, siendo Comandante en Jefe de la Armada, cargo que ejerció entre 1997 y 2001, visitó al genocida mientras estaba arrestado en Londres, en 1999, tal como se aprecia en la foto de portada (*).

En declaraciones a Radio Cooperativa, Alicia Lira, representante de la Agrupación de Ejecutados y Ejecutadas Políticos, declaró que es totalmente violento «ver un personaje que viene de la dictadura, que fue edecán de Pinochet, que durante estos años ha relevado, ha reivindicado la figura del dictador en nuestro país y cuando se abrieron procesos judiciales de las víctimas del terrorismo de Estado, él cuestionó la condena que hizo el tribunal de justicia».

«Hay que recordarle al señor Arancibia que hay 900 familias que aún esperan los restos de sus familiares, hombres, mujeres, jóvenes que aún no aparecen, porque él es parte de este pacto de silencio por estos casi 47 años», agregó Lira, quien aseguró que su solicitud busca la salida del ex uniformado solo de la Comisión de DDHH y no de la Convención Constituyente.

Por su parte, la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), a través de una carta, llamó a la Convención a explicitar la cercanía de Arancibia con Augusto Pinochet. En ese sentido, detallaron que durante su carrera militar, entre el año 1980 y 1982, Arancibia se desempeñó como edecán de Pinochet, alcanzando durante su carrera militar el grado de almirante y comandante en Jefe de la Armada.

Por lo anterior, se sumaron a la solicitud de inhabilidad como parte de la Comisión, «por defender a las personas procesadas y condenadas por las violaciones a los Derechos Humanos ocurridas durante la dictadura cívico militar, y al mismo tiempo, por haber formado parte del círculo de confianza de Pinochet. La presencia de Jorge Arancibia Reyes en la Comisión de Derechos Humanos constituye un agravio a las víctimas y sus familiares, y configura un proceso de re-victimización».



Esta carta de la AFEP fue leída en la sesión de la comisión, por parte del vicepresidente de la instancia, Pedro Muñoz (PS), quien señaló que ésta y otras misivas recibidas serán discutidas este próximo martes, en el pleno de la convención.

(*) En la foto de portada, el genocida chileno Augusto Pinochet recibe un crucifijo de madera de parte del entonces Comandante en Jefe de la Armada de Chile, Jorge Arancibia, quien ejerció este cargo entre 1997 y 2001. La foto pertenece a la Agencia Reuters y fue tomada el 15 de agosto de 1999, en la casa de Virginia Waters, cerca de Londres, donde permanecía arrestado Pinochet.