Familiares de víctimas del incendio en la cárcel de San Miguel: Una indemnización que los margina por ser pobres

Por Daisy Castillo Triviños – Diario Cápsula Informativa

8 de diciembre de 2010. Ese día, ocurrió la mayor tragedia carcelaria del país: el incendio en la Torre 5 de la cárcel de San Miguel. Las consecuencias fueron y siguen siendo desgarradoras para los deudos, hasta hoy: 81 fallecidos y 67 reos que lograron sobrevivir.

Pasaron los años: 19 de noviembre 2020. El Séptimo Juzgado Civil de Santiago ordena al Estado pagar más de $3.700 millones de indemnización a los familiares de las víctimas. La sentencia la dictó la jueza Carolina Ramírez, y establece la responsabilidad del Estado por falta de servicio, ordenando el pago de una indemnización total de $3.791.500.000, distribuida en montos que van desde $3.000.000 a $112.000.000.

César Pizarro -hermano de Jorge Manríquez Pizarro, quien murió en el incendio-, en entrevista exclusiva con “Cápsula Informativa”, parte señalando que “durante largo tiempo nos hemos ido dado cuenta como familia que ante este crimen de Estado o de negligencia con los 81, también pasó con el Hércules de la Fuerza Aérea, con los presos de Colina II del módulo 6 en 2009, con la gente contaminada en Quintero. Son situaciones en las que se ve involucrado el Estado, no en todas directamente, pero sí con autorizaciones legales. Nosotros somos un grupo más de personas que se ven vulneradas ante situaciones que se debieron fiscalizar”.

“Es incómodo hablar de plata, porque no puedo a transformar en dinero a mi hermano, por nada del mundo. ¿Por qué tenemos que recibir un monto súper inferior, súper humillante? En otras demandas se han recibido montos ‘dignos’, pero tampoco podemos hablar de dignidad por 80 ó 100 millones de pesos. ¿Por ser familiares de presos sigue la marginalidad? ¿Sigue la discriminación porque murieron quemados los presos? ¿Porque somos pobres?”.

Pizarro, también director de la ONG OSP (Observatorio Social Penitenciario) y de la ONG “81 razones”, dice que entiende cuando algunos dicen “se murieron los delincuentes”, y advierte que hay quienes dicen “más encima los desgraciados quieren plata. ¿Hemos llegado a tanto de desear que la gente muera quemada?”

“He visto jóvenes, mujeres, profesores, abogados, gente en general con un estatus social alto, que dicen que murieron muy pocos y lo ideal es que sigan muriendo delincuentes. Los entiendo en cierta parte, cuando ellos han sido víctima de un delito, le mataron a un hijo, han violado a un familiar, los han asaltado, pero no comprendo cómo pueden burlarse de la muerte de una persona que tenía familia, que tenía hijos. ¿A qué tipo de humanidad hemos llegado de contentarnos con la muerte del otro, de alguien que murió quemado vivo?”, se pregunta Pizarro.

¿Qué piensa del reciente fallo?

-Aquí operó el sistema, no la justicia. Y este sistema vuelve a castigar nuevamente a las familias de las 81 víctimas. No se hizo justicia. La jueza considera que no hay un daño causado. Eso es una burla, poco profesionalismo, la poca empatía de quienes administran justicia.

¿Por qué?

-De alguna manera, lo que se está queriendo decir es que ¡esta gente no merece nada, porque eran presos! ¡Su familia no demostró acercamiento con su ser querido y nunca le llevó una encomienda, nunca supo que estuvo preso! El problema es que quienes administran, supuestamente, la justicia, no ven más allá y no se dan cuenta de lo que significa en Chile tener un familiar preso. Se sufre de ambas partes, se sufre pertenecer al mundo carcelario, porque el mundo carcelario en este país es una aberración.

Finalmente, ¿cuál es su opinión respecto de la gestión de Luis Masferrer, quien era el director nacional de Gendarmería, y de Christian Alveal, que era el Jefe Operativo, precisamente, de la cárcel de San Miguel?

-Los premiaron con cargos. Nos duele ver que Masferrer, bajo cuya responsabilidad murieron quemadas 81 personas, fuera director de la ANI y Alveal sea, ahora, director nacional de Gendarmería.