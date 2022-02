Familias de Rapa Nui protestan en reclamo por incumplimiento en instalación de centro de hemodiálisis: Urge que los pacientes puedan tratarse en la isla

Decenas de familias de Rapa Nui participaron ayer lunes en una marcha simultánea, tanto en Santiago como en la Isla de Pascua, para reclamar por el incumplimiento de la construcción de un centro de hemodiálisis, el cual había sido prometido por las autoridades.

Una demanda que se viene pronunciando hace más de diez años y que busca poner término al distanciamiento entre los enfermos y sus parientes.

Al respecto, las familias de los pacientes denuncian que no contar con un centro de hemodiálisis en la isla los ha obligado a separarse de sus parientes con complicaciones de salud, por lo que la instalación de este recinto les permitiría volver a tratarse en casa, sin tener que acudir a Santiago. Una situación que había sido expuesta hace dos semanas por El Ciudadano en el reportaje titulado: «Desarraigo o muerte: Las opciones que entrega el Estado de Chile a rapanuis que necesitan dializarse».

Durante la manifestación, las familias de Rapa Nui entregaron una carta al delegado presidencial para la isla, Mai Teao Osorio, en la que se solicitan que se realicen las «acciones necesarias para acelerar estos convenios que, según entendemos, están detenidos hace ya varios meses en el Servicio de Salud Metropolitano Oriente»

«Las autoridades locales se han comprometido en reiteradas oportunidades en la implementación del Centro de Hemodiálisis para Rapa Nui, sin embargo, por diversos motivos no lo han podido concretar en los plazos comprometidos», detalla la misiva, citada por El Desconcierto.

En la carta, recordaron que en diciembre de 2021 «después varias reuniones sostenidas por nosotros los familiares y sostenidas con el director del hospital y los encargados del proyecto del municipio (…) se planteó que podría ser en primer semestre 2022, pero pensamos que demorará aún más».

La falta de un centro para los pacientes que necesitan dializarse , ha generado que varios se tengan que separar de sus parientes, al tener que mudarse al continente para ser tratados.

«Que ellos estén alejados es un tema súper grande para todos, para ellos y para nosotros como familia, porque no podemos viajar a verlos. Ellos se quedan sin viajar a la isla porque justamente no tenemos un centro para que ellos permanezcan acá», señaló la representante de las familias de los pacientes, Ana «Shu «Tuki entrevistada por El Desconcierto.

ShuTuki, es hija de una de las pacientes que se encuentra dializándose en Santiago, y decidió crear un grupo de WhatsApp con cerca de diez familias que se encontraban en su misma situación, de esta manera lograron organizarse y movilizarse.

De este modo, consiguieron tener una reunión con representantes de la Municipalidad de Rapa Nui y el director del Hospital Hanga Roa, Juan Luis Pakomio, quien se comprometió a tener una reunión mensual con ellos para ir informándoles sobre el progreso del proyecto del centro.

Sin embargo, la construcción no avanza y las autoridades no han estado acompañando el proceso.

Shu Tuki explicó que esta situación «implica para ellos entrar en depresión. Nosotros estamos acostumbrados a vivir en familias muy grandes y esto implica la angustia de estar ellos allá solos».

«En este momento, el Servicio de Salud (Metropolitano) Oriente es el único que no ha llegado a acuerdo y que no nos ha podido firmar el acuerdo de colaboración con el municipio, que es el que estaría dando las platas para hacerlo. No han dado ninguna explicación a nosotros», subrayó.

La hemodiálisis y el alejamiento

La diálisis es un tratamiento médico que se utiliza para extraer las toxinas y el exceso de agua de la sangre de manera sustitutiva luego que se pierde la función renal, es decir, los riñones fallan de manera total. Esto se produce por causas secundarias; enfermedades que pueden ser de carácter inmunológico, diabetes –sobre todo la de tipo mellitus-, hipertensión, entre otras.

Los dos tipos de diálisis más comunes son la hemodiálisis y la diálisis peritoneal. La primera consiste en eliminar dichos desechos y exceso de agua a través de la circulación de la sangre por un filtro externo; y la segunda consiste en la utilización del revestimiento del abdomen o vientre del paciente para filtrar la sangre dentro del organismo. Esta última puede realizarse de manera autónoma por el propio paciente, siempre y cuando haya recibido una capacitación previa.

Si bien las Garantías Explícitas en Salud (GES) cubren la enfermedad renal crónica en etapa 4 y 5, y por ende su tratamiento –la diálisis-, una persona con falla renal tiene que dializarse tres veces por semana. Por esto los pacientes rapanui, sobre todo los que deben realizar hemodiálisis, se ven obligados a trasladarse al continente frente a la ausencia de especialistas y equipo médico necesario en la isla. De lo contrario pueden vivir algunos meses, ese es el tiempo estimado de vida de un paciente que requiriendo diálisis no recibe el tratamiento.

Antes de la pandemia los familiares de estos pacientes viajaban a acompañarlos y cuidarlos, pero desde el año 2020 la isla ha permanecido “cerrada”. Muchos han dejado de ir al continente a ver a sus enfermos porque después no saben si podrán regresar nuevamente a Rapa Nui.

“Es tremendo, es un desarraigo brutal porque además aquí culturalmente hay un concepto de familia nuclear extendida que hace que la falta de algún miembro sea muy notoria, entonces estas familias sufren cuando se les va un ser querido. Asimismo (los pacientes) al estar desarraigados produce en ellos un estado depresivo que sin lugar a dudas baja las defensas y deteriora su sistema inmune”, explica el doctor Carlos Schlack, en entrevista con El Ciudadano.

La indolencia de Piñera y nuevos aires

El alcalde de Rapa Nui, Pedro Edmunds Paoa, asegura que ha sostenido diversas conversaciones con el próximo gabinete presidencial. Incluso antes del anuncio de este último le habría pedido a la próxima Ministra del Interior, Izkia Siches, que en lo posible se implementará rápidamente una mesa de trabajo para implementar un plan que mejore el servicio de salud en la isla, plan cuyo primer punto es la materialización del Centro de Hemodiálisis.

“Este gobierno (de Sebastián Piñera) fue bien indolente con la isla, nos dejaron abandonados en la pandemia prácticamente se olvidaron que existíamos. Yo confió que nos vamos a unir como comunidad, ya nos despertamos y nadie más nos va a cerrar los ojos”, manifiesta Shu Tuki.

Tal vez los aires de cambio puedan acercar la distancia que hoy separa a las familias rapanui de sus parientes que padecen enfermedades y que se atienden en el “conti”. Deseable sería que pronto ya no tengan que “irse más por arriba y volver por abajo” del avión.