Feministas y familiares demandan justicia para Silvana Garrido a dos años de su femicidio

Este jueves 28 de enero, la Coordinadora Feminista 8M (CF8M), la Coordinadora 19 de Diciembre y la agrupación Ni una Menos, junto a familiares de María Isabel Pavez, Muriel Mazuelos y Lissette Ramos, mujeres víctimas de femicidios en los últimos meses, se manifestaron en el Centro de Justicia de Santiago para exigir que se aceleren las acciones de investigación del femicidio de Silvana Garrido.

En la jornada de protesta también se hizo presente una performance de cuerpos pintados con la palabra Justicia, realizada por la Asamblea Feminista Interbarrial de Santiago Centro, agrupación que continúa haciendo acciones de agitación vecinal por María Isabel Pavez.

Las agrupaciones denunciaron la poca visibilidad que tienen los casos en la prensa, y si es que la hay, no posee las características necesarias para aportar en la investigación de los casos, si no que más bien ponen énfasis en la morbosidad de los crímenes antes que promover una salida justa a los terribles hechos de violencia que han vivido las mujeres asesinadas.

“La poca delicadeza con la que fiscalía, PDI y carabineros actúa les pone en una situación doblemente vulnerable, de la cual se hacen cargo y es el principal motivo por la que han debido manifestarse afuera de los edificios de fiscalía”, afirmaron las organizaciones.

Por su parte, Raúl Garrido, padre de Silvana, señaló en su intervención que “nosotros estamos acá para que se haga justicia y así llegue la paz a nuestra hija, que está en el descanso eterno. Estamos acá no solo por Silvana, mi hija, estamos aquí por todas las niñas que han hecho desaparecer los feminicidas”.

En tanto, Nuriluz Hermosilla, vocera de la CF8M, declaró que “seguiremos dando la lucha en la Huelga General del 8 de marzo, en el Encuentro Plurinacional de las y les que Luchan, seguiremos aquí acompañando a las familias, porque su dolor es nuestro también. Estos femicidios no pararán hasta que haya garantías de no repetición. Esto no puede seguir pasando, que no vuelva a pasar y que nunca más nos vuelvan a levantar la mano”.