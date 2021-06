Fenats: Estamos internando pacientes covid en los consultorios solo para que no mueran en su casa

La presidenta de la Fenats Nacional, Patricia Valderas, denunció que en el momento actual de la pandemia en Chile de están usando los consultorios, los Samu y los Sar para internar pacientes graves de Covid-19, que requieren una cama UCI, «solo para mantenerlos con oxígeno y que no se mueran en su casa».

La dirigenta afirmó además que el Ministro de Salud, Enrique Paris, «está al tanto de nuestras denuncias, pero insiste en liberar la movilidad de la gente», refiriéndose al pase que entró en vigencia el pasado 26 de mayo, que habilita a los vacunados a desplazarse incluso en cuarentena.

En esa línea, Valderas aclaró que los consultorios no son aptos para atender pacientes de esa gravedad, y advirtió que los esfuerzos «no pueden ponerse solo en abrir camas, porque no hay equipos médicos preparados que las sepan atender. Las camas con respiradores UCI, requieren personal capacitado y en este momento se está entregando la responsabilidad a gente que no cuenta con esa experiencia».

«Eso no es ético ni justo, por varias cosas, por un lado no es justo para el paciente y obliga a los funcionarios a asumir una responsabilidad para la cual no están capacitados», añadió la presidenta de la Fenats, quien reiteró que la falta de camas UCI y de equipos médicos que las sepan atender no admite el uso del pase de movilidad.

«Las autoridades deben detener esta locura, hay que eliminar el pase de movilidad, porque no es el momento adecuado para dar rienda suelta al desplazamiento de la gente, ni tampoco a los aforos. El sistema de salud está colapsado y no al 100% sino que al 300%; que no lo quieran admitir es una falta de responsabilidad tremenda, porque el Estado está incumpliendo su deber de velar por la integridad de la gente», sostuvo Valderas.

«El peor de los escenarios de la pandemia llegó, ya no quedan camas en la Región Metropolitana y en varias regiones más. Ya no tenemos como atender ninguna patología que requiera hospitalización», insistió la dirigenta, quien formuló un llamado desesperado a la población a cuidarse, a no utilizar los pases de movilidad y quedarse en sus casas.

«Le pedimos al Presidente de la República y al ministro cambiar las políticas públicas, porque está comprobado que no sirven. Retirar el pase de movilidad, para poder reducir el número de contagios, de lo contrario, no habrá cómo detener los fallecimientos», cerró la representante de los trabajadores de la Salud.