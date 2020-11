Fenats: Movilizaciones continuarán si no mejoran las condiciones de trabajo

Una dura crítica realizó la Fenats al anuncio del Ministro de Salud, Enrique Paris, sobre el envío de un anteproyecto al Congreso que permita reconocer en el Código Sanitario a los Tens.

La presidenta de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud, Patricia Valderas declaró al respecto que “los anteproyectos no existen” y calificó como “irresponsable” al ministro, “si la condición para sentarse a conversar es que salgamos todos a la calle”.

“No sé si reír o llorar. Los anteproyectos no existen y no tienen ninguna validez, lo que él tiene que hacer es enviar un proyecto. Los Tens llevan 30 años en esta merecida demanda. El gobierno no puede seguir dilatando las cosas, esperando que depongamos el paro y las movilizaciones a cambio de una ilusión”, afirmó Valderas al portal Sindical.

La dirigenta puntualizó que esperan que Paris tome contacto con ellos y se llegue a acuerdos oficiales. En ese sentido, criticó al ministro por decir que habría una baja adhesión al paro convocado por los trabajadores de la Salud.

“Hemos querido ser responsables, visibilizando la molestia, manteniendo los turnos éticos reforzados, pero si lo que él necesita es que salgamos todos, entonces lo haremos bajo su responsabilidad”, afirmó Valderas.

Recordemos que los trabajadores de la Salud Pública se encuentran en paro y en movilización permanente hace dos semanas, tiempo en el cual ya se hizo entrega de una minuta con indicaciones al Senado: “Nos interesa mejorar el presupuesto para los hospitales y el pago de bonos de reconocimiento por su labor durante la pandemia y por metas cumplidas. Nadie puede negar que hemos cumplido”, cerró la representante de la Fenats.