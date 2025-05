Fernando Paulsen rompe el silencio tras su salida de Tolerancia Cero: «Me trataron como las hue…»

Tras 18 años al frente del programa político Tolerancia Cero en CNN Chile, Fernando Paulsen anunció que fue desvinculado de la señal, lo que desató duras críticas de su parte.

En diálogo con el portal Vergara 240 de la Universidad Diego Portales, el periodista compartió sus impresiones sobre su sorpresiva salida. “No fue una decisión mía. En términos concretos, me sacaron de Tolerancia Cero, no me fui voluntariamente. Me explicaron que estaban atravesando un periodo complicado”, relató Paulsen, quien no ocultó su molestia: “Me trataron bastante mal.”.

Agregó que, en su momento, le comunicaron que su sueldo sería reducido, como al resto del equipo. “No puse objeción. He dirigido medios y sé que, cuando hay que hacer ajustes, se empieza por quienes ganan más, y en este caso somos los rostros”, explicó.

Sin embargo, confesó que la noticia de su salida definitiva del programa fue un golpe duro. “Cuando me dijeron que solo continuaría en Última Mirada, sentí que era uno de los momentos más difíciles que he vivido. Tolerancia Cero era casi parte de mí”, afirmó.

Paulsen recordó además que fue uno de los fundadores del espacio. “Fui pionero y era el último que quedaba de los inicios. Para mí, fue un golpe fuerte. Es un programa que nació cuando estaba en Chilevisión y yo era el único sobreviviente de esa etapa”, añadió.

Para concluir, expresó sus deseos de que CNN Chile logre reordenarse: “Seguiré trabajando ahí, porque le tengo un cariño profundo, tanto profesional como emocional. Pero, sinceramente, siento que no me trataron como las hue…”.