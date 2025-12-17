Festivales de naturaleza: más de 50 encuentros para celebrar la vida silvestre en Chile

Durante la última década, Chile ha experimentado un crecimiento sostenido y sorprendente de festivales de la naturaleza, encuentros comunitarios dedicados al mar, los ríos, los bosques, las aves, la fauna, la funga y los ecosistemas que habitamos. Hoy se realizan más de 50 festivales ambientales al año a lo largo del país, revelando una búsqueda compartida: reconectar con la naturaleza, fortalecer los vínculos comunitarios y celebrar lo vivo.

Estos festivales no son solo eventos culturales. Son espacios de aprendizaje, defensa territorial y organización social que posicionan a Chile como un referente latinoamericano en cultura ambiental y conservación comunitaria.

La fiesta como rito ancestral de encuentro con la naturaleza

Desde tiempos ancestrales, las fiestas han sido rituales de conexión con lo sagrado y los ciclos de la vida: celebraciones de solsticios y equinoccios, ceremonias de agradecimiento, ritos de paso y ofrendas a la tierra. Mucho antes del espectáculo, la fiesta fue —y sigue siendo— un recordatorio de nuestra relación inseparable con el mundo más-que-humano.

Los Bailes Chinos, las rogativas pewenche, el Inti Raymi, las celebraciones a la Pachamama y los carnavales agrícolas expresan una misma idea: la vida se honra celebrándola. Los festivales de naturaleza contemporáneos continúan ese linaje, adaptándolo a los desafíos ecológicos actuales.

A través de la música, el arte, la ciencia, la educación ambiental, el deporte y la convivencia comunitaria, estos encuentros nos invitan a escuchar los territorios, a comprenderlos y a recordar que no estamos separados de la naturaleza: somos parte de ella.

Un movimiento ambiental y comunitario en expansión

El auge de los festivales de naturaleza en Chile está estrechamente ligado a la defensa de ecosistemas amenazados: ríos, humedales, mares, montañas, glaciares y especies endémicas. Muchos nacen como respuesta ciudadana frente a proyectos extractivos y derivan en procesos más profundos de organización territorial.

En un contexto de crisis climática, donde las respuestas institucionales suelen ser lentas, estos festivales ofrecen una alternativa esperanzadora: comunidades que celebran, aprenden y defienden sus territorios desde la alegría, el conocimiento colectivo y el sentido de pertenencia.

Su impacto es múltiple: desde cambios de hábitos locales —clave en la acción climática— hasta la instalación de temas ambientales en la agenda pública y legislativa. Ejemplos recientes incluyen la protección de caudales ecológicos en los ríos Futaleufú y Puelo, la declaración de Humedales Urbanos y la instauración del Día Nacional de los Glaciares.

Festivales de hongos en Chile: cultura fungi en expansión

Chile alberga hoy más de 20 festivales de hongos al año, especialmente en otoño y primavera. Entre ellos destaca FungiFest, iniciado en Valdivia en 2016, considerado pionero en Latinoamérica en la divulgación del reino fungi.

Charlas científicas, talleres, arte y cultura han posicionado a los hongos como parte de la cultura contemporánea. Como explica su fundador, Robert Muñoz, el interés ciudadano ha generado respaldo para políticas públicas de ciencia y conservación fúngica.

Hoy existen festivales fungi en Temuco, Pucón, Concepción, Valparaíso y otros territorios, consolidando un movimiento cultural y educativo en crecimiento.

Festivales de ríos: defensa del agua y economía local

Más de 25 festivales de ríos en Chile combinan educación ambiental, deportes de aguas blancas, ferias locales y expresiones culturales. Muchos surgieron para enfrentar amenazas como embalses, minería o agricultura intensiva.

El Ñuble Fest, creado hace 20 años para oponerse a un mega-embalse, sigue celebrándose mientras el proyecto permanece detenido. En el Biobío, el festival Biobío Vive mantiene viva la memoria y la esperanza de restauración de uno de los ríos más intervenidos del país.

Estos encuentros demuestran que la conservación también genera economía local, turismo sustentable y cohesión comunitaria.

Foto de Ladera Sur, Festival Palena Río Abajo

Festivales del mar y defensa del borde costero

En el litoral chileno crecen los festivales del mar, muchos como respuesta a la expansión de la salmonicultura y la presión inmobiliaria. En Puerto Natales, el festival Mar de Gente reunió a comunidades Kawésqar y habitantes locales para reflexionar sobre el futuro del océano en territorio ancestral.

En Mehuín, el festival Al Mar integra surf, cultura lafkenche y defensa costera, mientras que en Chañaral de Aceituno el Festival de la Ballena promueve la conservación del Archipiélago de Humboldt y el turismo comunitario.

Festivales de aves, biodiversidad y ecosistemas locales

La observación de aves y la conservación de la biodiversidad impulsan encuentros como el Festival de Aves de Concepción, el Festival de Aves y Humedales de Lampa, el Festival del Flamenco Altoandino en San Pedro de Atacama y la Fiesta del Quisquito de las Coimas en Putaendo, clave en la defensa de un cactus endémico frente a la minería.

El Aconcagua Fest, con más de 5.000 asistentes, ha reunido a decenas de organizaciones ambientales, destacando el rol educativo de estos espacios, especialmente para niños y jóvenes.

Foto de Ladera Sur, Festival Palena Río Abajo

Festival Ladera Sur: articulación nacional por la naturaleza

Desde 2022, el Festival Ladera Sur se ha consolidado como el principal punto de encuentro nacional del movimiento ambiental chileno. En su cuarta versión reunió a más de 18.000 personas y a 100 organizaciones ambientales, abordando temas como océanos, biodiversidad, reciclaje y consumo responsable.

Su impacto también es político: en el marco de las últimas elecciones presidenciales, distintos comandos presentaron allí sus propuestas ambientales, confirmando que estos festivales influyen en la agenda pública.

Chile, un país que celebra y defiende la vida

De norte a sur, comunidades ya preparan nuevos encuentros. Festivales que celebran ríos, mares, humedales, montañas y bosques, unidos por una convicción simple y poderosa: el amor por la tierra que habitamos.

El crecimiento de estos encuentros posiciona a Chile como un país vibrante, donde la cultura, la ecología y la comunidad se encuentran para celebrar la naturaleza y proteger lo que nos da vida.

Y hoy, más que nunca, ese movimiento está floreciendo.

Escrito por un grupo de Animales Silvestres de Chile.