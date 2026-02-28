FIC Polo Creativo y Turístico: El innovador modelo que busca transformar a Los Ríos en epicentro del turismo biocultural

El Polo Creativo y Turístico Los Ríos continúa avanzando hacia el cierre de su primer ciclo de desarrollo, iniciado en 2024 y desplegado en las siete comunas turísticas de la región —Lanco, Mariquina, Futrono, Panguipulli, La Unión, Corral y Valdivia—.

Tras un proceso de investigación aplicada y la implementación de un programa formativo y de transferencias tecnológicas que fortaleció las capacidades de emprendedores/as y agentes de los sectores turístico y creativo regional, el proyecto ejecutado por la Universidad Austral de Chile prepara las conclusiones de su propuesta de “hoja de ruta”, orientada a sentar las bases de una gobernanza intersectorial para la región de Los Ríos, que promueve un modelo de turismo biocultural firmemente anclado en su identidad intercultural y creativa, con especial protagonismo del mundo rural y mapuche.

La estructura de trabajo del Polo Creativo Los Ríos, con dos líneas complementarias que dialogan permanentemente entre sí: investigación y formación, ha permitido caracterizar la situación del sector turístico y creativo regional -tanto en su nivel de desarrollo productivo como en su inserción en la economía local- y a la vez consolidar espacios de articulación que favorecen el encuentro entre actores hasta entonces fragmentados en su quehacer.

Para quienes se adhirieron al proyecto, un valor significativo del proceso ha sido el trabajo colectivo y el aprendizaje que emerge al conocer a sus pares del rubro. Eliana Cárdenas, emprendedora de la Cooperativa Corazón de Vellón, originaria de La Unión, destacó que: “Esta experiencia me aportó mucho, porque una quiere trabajar sola pero no se puede, hay que articularse con otros emprendedores, sean del mismo rubro o no”, explica.

El proceso formativo incluyó mentorías internacionales con especialistas de Brasil, Panamá, Argentina y Colombia; talleres presenciales y online sobre narrativa territorial, diseño de experiencias, modelos de negocio, financiamiento, aplicación de tecnologías digitales y gobernanza; y un proceso de transferencia técnica personalizado, enfocado en la elaboración de fichas técnicas, modelos de negocio y pitch comerciales.

Uno de los hitos clave del proceso formativo fue la validación comercial realizada en el mercado internacional Fluvial en diciembre 2025, donde especialistas representantes de diversas instituciones y organizaciones conocieron y retroalimentaron directamente las propuestas desarrolladas en el programa.

Para Nicolás Carvallo de Transforma Turismo, un programa de CORFO que busca impulsar la competitividad del sector turístico en Chile: “Los emprendedores creativos del territorio se están abriendo al sector del turismo y hay muchos productos turísticos y experiencias que hacen mucho match con el mercado y segmentos del mercado. Estamos en un estadio donde realmente la región de Los Ríos, sus emprendimientos, emprendedores y actividades creativas se están transformando en una fuerza relevante y transformadora si los comparamos con otras regiones del país”, declara.

Por otra parte, el estudio de sistematización que ha realizado el equipo de investigación del proyecto evidencia que la principal brecha del ecosistema regional no radica en la falta de patrimonio, creatividad o relatos identitarios, sino en la estructuración de esas experiencias como productos turísticos formalizados, con continuidad operativa y conexión efectiva a la cadena comercial.

En particular, se identificó que muchas iniciativas rurales poseen alto valor inmersivo -oficios tradicionales, turismo indígena, experiencias participativas vinculadas al bienestar-, pero requieren mayor paquetización, definición de públicos objetivos y articulación con operadores.

Uno de los aspectos más relevantes del proceso ha sido el protagonismo de emprendimientos rurales e interculturales. Experiencias vinculadas al trabajo con lana, plantas, saberes ancestrales, recorridos en territorios mapuche y prácticas de bienestar asociadas al entorno natural fueron reconocidas por especialistas como activos con potencial para nichos específicos, tanto nacionales como internacionales.

Evelyn Henríquez, presidenta de Chilesertur, gremio nacional de empresas de menor tamaño en turismo, asegura que: “Hay muy buenas propuestas y también hay distintos niveles de desarrollo, entonces se vuelve fundamental el apoyo de este tipo de programas que ayuda muchísimo a proyectar un turismo a escala humana que tenga este componente, que es relevar lo que hay detrás de la identidad cultural y del patrimonio de una región tan bella como ésta”, reconoce.

Desde esa perspectiva también ha sido clave habilitar una reflexión que se vuelve fundamental: cómo integrar tecnología y herramientas de gestión sin perder el vínculo con la cosmovisión y el territorio. Para ello el acompañamiento entregó herramientas para proyectarse hacia nuevos mercados desde una posición más segura y articulada.

Desde Lago Ranco, Cristian Castillo Guenchul, de Turismo Karülafken, destacó que la participación en el proyecto le permitió integrar tecnología y herramientas comerciales sin desdibujar la identidad cultural mapuche: “Hoy nos sentimos más preparados porque nos ayudaron a cómo trabajar nuestras redes sociales, cómo elaborar un pitch y cómo presentarnos ante nuestros futuros pasajeros o clientes y realizar relaciones comerciales con colegas y vernos de forma asociativa y colaborativa. Estas herramientas ya las hemos estado aplicando en ruedas de negocios y exposiciones a nivel comunal, regional y prontamente en el extranjero”, expresó.

El programa formativo certificó a 38 participantes, y permitió dotar a las y los emprendimientos de nuevas herramientas para mejorar la calidad en la entrega general de sus servicios, habilidades que han podido ser puestas a prueba durante este verano, período en que el turismo y las industrias creativas alcanzan su mayor nivel de activación.

Desde la coordinación del proyecto, el balance apunta a que el principal aprendizaje no está sólo en las herramientas entregadas, sino en la construcción de una visión compartida de desarrollo.

“Esta experiencia práctica nos permitirá realizar un balance al cierre de la temporada, generando información actualizada sobre el estado del sector y los desafíos futuros. Estamos ahora monitoreando los resultados del proceso y esperamos tener durante las próximas semanas el feedback de cómo fue la experiencia del verano con las herramientas adquiridas en el marco del programa formativo”, señala el líder del proyecto, Marcelo Godoy.

Bases para la continuidad

Las instancias impulsadas por el proyecto -mesas de gobernanza, mentorías, talleres y encuentros territoriales- han favorecido una verdadera sinergia intersectorial entre turismo e industrias creativas, promoviendo la colaboración activa entre actores que comparten públicos, relatos e identidades.

Esta articulación ha permitido fortalecer encadenamientos comerciales, conectando de manera más estratégica la oferta turística, la creación cultural y los servicios asociados con nuevos mercados, ampliando así las oportunidades de desarrollo económico local.

Con este primer ciclo, el Polo Creativo y Turístico Los Ríos no sólo cierra una etapa formativa, sino que instala bases concretas para la continuidad de una gobernanza intersectorial con identidad territorial y enfoque de descentralización.

La evidencia recogida en este período confirma que el principal valor diferenciador de la región reside en su ecosistema rural e intercultural, cuya riqueza creativa puede proyectarse como motor de desarrollo cuando existe articulación y visión compartida.

En este proceso ha sido clave incorporar nuevos actores al ecosistema regional, especialmente del mundo rural y mapuche, junto con fortalecer el liderazgo femenino que caracteriza a una parte significativa de los emprendimientos turísticos y creativos.

Desde una perspectiva de género, el proyecto contribuye a equilibrar históricas asimetrías de visibilidad y a ampliar la participación más allá de los polos tradicionales concentrados en Valdivia, dando mayor protagonismo a los distintos territorios de la región.

Así, el Polo no sólo articula sectores: comienza a sentar las bases de un modelo turístico con identidad cultural, donde innovación y tradición dialogan, y donde el desarrollo se construye desde los territorios y sus propias voces.

En esa convergencia entre cultura, economía y comunidad radica su carácter innovador: una propuesta que proyecta a la Región de Los Ríos hacia el futuro sin desprenderse de la profundidad de su identidad.

