Filtran audio que revela supuesto plan de grupo de derecha de asaltar La Moneda

El 06 de enero de este año, seguidores del republicano Donald Trump irrumpieron en el Capitolio para sabotear una sesión conjunta del poder legislativo para contar el voto del Colegio Electoral y certificar la victoria del demócrata Joe Biden en las elecciones presidenciales celebradas el 3 de noviembre de 2020, en Estados Unidos.

En las imágenes que dieron la vuelta al mundo se mundo se pudo observar a cientos de policías tratando de contener a la turba de simpatizantes del ultraderechista , quienes violentamente entraron y tomaron la rotonda y algunas de las oficinas por varias horas.

El asalto al Capitolio ocurrió después de numerosos intentos anteriores de Trump de anular los resultados de las elecciones tras un supuesto fraude electoral, que no pudo comprobar.

Estos lamentables hechos, que generaron el rechazo de la ciudadanía y los sectores políticos, tanto de la nación norteamericana, como del resto del mundo, pudieran replicarse en Chile.

Un audio que circula en redes, revela que integrantes de un grupo de extrema derecha estarían planeando perpetrar un asalto al Palacio de La Moneda, para impedir la instalación del Gobierno del presidente electo, Gabriel Boric.

Grupos de derecha y camioneros se organizan para tomarse la moneda. "Esta es la última oportunidad (…) con 10 mil, la hacemos", señala una conversación el grupos fascista 👇

En el audio-cuya veracidad no ha sido comprobada- tres hombres y una mujer (no identificados) conversan sobre sus planes para juntar a entre 10.000 y 15.000 personas, en todo el país, que en conjunto con un sector de los camioneros se dirijan en masa a Santiago para concretar la toma de La Moneda.

En la conversación, señalan que les quedan 60 días para realizar el asalto, antes de que Boric asuma la presidencia.

A continuación la transcripción completa del audio:

Primer hombre: «Y también los de «la Araucanía se van a Santiago a tomarse La Moneda y nos quedan 60 días para eso, porque después «mechero » no nos va a dejar tomarnos La Moneda, nos va a poner a las Fuerzas Armadas, los van a infiltrar y toda esta cuestión Nosotros conocemos a estos marxistas, y a tomarse La Moneda. No es broma. Uno lo ve como chistoso, gracioso, no es chiste ya».

«Nada concreto, que todo el mundo venga a tomarse La Moneda a lo largo y ancho de Chile. No solamente los santiaguinos, sino también venga la gente de Temuco, un día equis nos organizamos todos y tomamos La Moneda. Juntaremos 10.000 personas, 15.000 personas, a lo largo de todo Chile, y nos tomamos La Moneda y con 15.000 personas nos tomamos La Moneda. Con 15.000 personas»

Mujer: «Veo super importante, hay que pescarlos a todos ellos, porque ellos paran el país».

Segundo hombre: «Entonces que los wuones vengan para acá también a Santiago».

Primer hombre: «Claro, que os camioneros que vengan para acá».

Segundo hombre: «Esta es la última oportunidad, porque dejar mechero se tome el poder, ahí empezamos a flaquearnos». «Con 10.000 personas lo hacemos. Y si pueden ser 20.000 mejor todavía».

Primer hombre: «Con 20.000 personas así el jaquemate a estos huevones, y se acabó el juego, y las Fuerzas Armadas se van a sentir respaldadas, porque ya el respaldo por Twitter y todas esas huevadas no sirven para nada».

Tercer hombre: «Que alguien abra una cuenta y que la gente ponga sus aportes, todos ponemos lucas huevón, entre todos los patriotas que pongamos una luca, juntamos la plata para poner buses para que la gente venga a Santiago y que los huevones vengan a tomarse La Moneda».

«Ahora hay que ir a tomarse La Moneda weón, hay que ir a tomársela, y si al weón hay si hay que sacarlo muerto y la wea, hay que sacarlo muerto, así hecho pedazos y tomarse La Moneda, y esos culiados de la CAM (Coordinadora Arauco-Malleco) que se vayan a la concha de su madre, y esos comunistas de mierda que se vayan a la concha de su madre, y los huevones que pasen hambre weón, todos estos que votaron por Boric que pasen hambre».

Primer hombre: ¿Cuántos arbolitos tenía cada facho?.

Segundo hombre: No hay, están controlados.