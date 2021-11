Filtran escandaloso audio de Guillermo Guerrero, actual CORE de RN, en el que solicita votos a cambio de trámites para comités de viviendas en Antofagasta

Este lunes se filtró un audio donde Guillermo Guerrero, el actual CORE de Renovación Nacional y mano derecha de la diputada Paulina Núñez, en el que solicita votos para consolidar la reelección al cargo, a cambio de trámites que habría realizado para comités de viviendas en la región de Antofagasta.

“Hola Jessica, ¿cómo estai? Oye Jessica estoy preocupado porque ¿de los comités tuyos va a ir gente a apoyar? Ellos dijeron que me iban a ir a apoyar, yo no sé si ni siquiera van a un comité me van a ir a apoyar pa la votación”, expresó Guerrero en el audio, el cual fue viralizado en redes sociales.

En el material también se escucha como el actual CORE solicitó votos a una “amiga” – de quien se desconoce el nombre –, a cambio de gestiones realizadas en ayuda de comités de vivienda.

“Por lo menos aquí van a ganar premios, pero ¿está el compromiso para votar por mí, amiga? Porque de verdad ya me preocupó. Créeme que yo he entregado harto y me he echado muchos comités encima por esto, casi me voy a Contraloría”, expresó Guerrero.

Al respecto, le dijo que la asignación de un terreno – si logra conquistar el triunfo – se le adjudicaría en un lapso de seis meses a un año.

“Espero el apoyo amiga, de verdad que sí, mira que me la he jugado mucho el pellejo mío. Un abrazo gigante chao. Además, te quiero decir que en menos de seis meses o un año ya tienen asignado ustedes terreno, eso no se hace nunca”, afirmó en el audio el ex presidente de RN.

También se puede escuchar como reconoció que esta situación es “antirregular”, por lo que podría ser destituido.

“Así que yo espero, lo mínimo, que la gente de los comités valore lo que uno está haciendo, porque eso yo no lo hice por ningún comité y eso es antirregular, o sea la Contraloría me pilla, créeme que me quitan hasta el cargo”, sentenció.

Tras viralizarse el audio, diferentes parlamentarios se manifestaron en redes sociales, donde solicitaron al actual CORE que afirme o no la situación.

El primero fue el senador Pedro Araya, quien instó a la Contraloría que se investiguen los hechos.

«¿Tenemos una nueva Alejandra Bravo? La derecha estaría ofreciendo viviendas y terrenos a cambio de votos en #Antofagasta. Urge que el Core Guillermo Guerrero, mano derecha de Paulina Núñez, diga si es cierto este audio. Mientras, pediremos a @contraloriacl que investigue», escribió el senador en la red social Twitter.

¿Tenemos una nueva Alejandra Bravo? La derecha estaría ofreciendo viviendas y terrenos a cambio de votos en #Antofagasta. Urge que el Core Guillermo Guerrero, mano derecha de Paulina Núñez, diga si es cierto este audio. Mientras, pediremos a @contraloriacl que investigue. https://t.co/wIYKI2LXCs — Pedro Araya Guerrero (@ArayaPedro) November 8, 2021

Por su parte, la candidata por Revolución Democrática, Catalina Pérez, aseveró que denunciará los hechos ante el Ministerio Público, debido a que los dichos revelados en el audio, «puede constituir el delito de cohecho».