Fin del financiamiento al CR2 abre interrogantes sobre capacidad de Chile para enfrentar desafíos del cambio climático

Una gran preocupación en la comunidad científica del país ha generado la reciente publicación de los resultados del concurso de Centros Interés Nacional, que deja sin financiamiento al Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia CR2.

Esta institución, reconocida a escala global, lidera el estudio del cambio climático y la resiliencia en Chile, realizando actividades de comunicación y vinculación con el medio con el fin de advertir y preparar a la población sobre los riesgos e impactos de este fenómeno.

Tras la noticia, académicos y profesionales del CR2 indican que el fallo de este concurso dejó sin recursos a un centro de excelencia clave para enfrentar los desafíos del cambio climático en el país.

«Estamos perplejos», manifestó el subdirector del CR2 y profesor titular del departamento de Geofísica FCFM de la U. de Chile, René Garreaud.

«Durante sus 13 años de trabajo, el CR2 ha sido evaluado como un centro sobresaliente, no solo por su prolífica generación de conocimiento y formación de una nueva generación de investigadores, sino también por su activo rol en el ciclo de políticas públicas», sostuvo el investigador.

«Lo anterior se ha reflejado, entre otras cosas, en el sustento técnico y científico que brindó a la Ley Marco de Cambio Climático, la disponibilidad de múltiples plataformas de servicios climáticos y la generación de nuevas bases de datos que son utilizadas y reconocidas tanto por el sector público como privado», agregó el profesor Garreaud.

Complejo escenario climático

La noticia llega en un momento complejo, justo cuando el país enfrenta olas de calor extremas y un alto riesgo de incendios forestales, fenómenos para los que el CR2 ha generado evidencia científica robusta durante sus 13 años de existencia.

La propuesta presentada al concurso de Centros de Investigación de Interés Nacional recibió una evaluación sobresaliente por parte del panel internacional, integrado por científicos y especialistas de reconocido prestigio.

Por otro lado, la evaluación del panel nacional, compuesto por profesionales de trayectoria de nuestro país, dista de las calificaciones de su contraparte extranjera. «La distancia existente entre las ambas calificaciones no logra comprenderse con claridad en la evaluación que nos fue entregada por ANID», indica Pilar Moraga, directora del CR2.

Más allá del cese de financiamiento a una institución en particular, el CR2 muestra preocupación por la continuidad en la generación de evidencia científica para la adaptación y resiliencia ante el cambio climático, dado que ninguno de los centros adjudicados por ANID aborda esta temática directamente.

Esto es particularmente grave dada la condición de alta vulnerabilidad de Chile frente a los efectos del cambio climático. Los investigadores advierten que será un desafío trabajar con menor aporte del Estado en una lucha contra el tiempo y frente al mayor desafío de la historia del país.

«Los investigadores e investigadoras del CR2 tenemos un fuerte compromiso con el desarrollo de la investigación y el desarrollo científico como bien público para el país. Si bien ‘a pulso’ y sin el apoyo del Estado, seguiremos contribuyendo en lo que podamos ante las temáticas que nos convoquen», añade Pilar Moraga.

El CR2: Cifras y proyectos

El CR2 manifiesta que al inicio de la gestión del actual Presidente Gabriel Boric, se promulgó la Ley Marco de Cambio Climático, donde el Centro jugó un papel fundamental en su formulación y aplicación, y la cual exige que las decisiones estatales se funden en la «mejor evidencia científica disponible». Sin embargo, acusa que el fin del financiamiento al CR2 contradice este mandato legal.

«Hacia el término del gobierno del Presidente Boric se pone fin a un centro de excelencia sin que existan instituciones capaces de reemplazar su aporte», señala Pilar Moraga, quien también es profesora titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.

Durante su funcionamiento el CR2 desarrolló 15 servicios climáticos y sus bases de datos asociadas, cuatro sistemas de observación avanzados, siete informes a las naciones y un octavo informe a publicarse en enero de 2026 sobre carbono neutralidad. Asimismo cuenta con más de mil publicaciones ISI, 48 policy briefs, 127 análisis y 4,486 apariciones en medios de comunicación.

El equipo del CR2: Reconocimiento global, ahora sin financiamiento.

En relación a los proyectos de vinculación, el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia CR2 mantiene una activa cartera de proyectos de vinculación, reflejo de su compromiso con la colaboración nacional e internacional.

Ante la situación actual, el grupo de profesionales e investigadores del CR2 anunció que hará sus mayores esfuerzos en mantener operativos sus servicios climáticos y bases de datos asociados, sitios web informativos, como el Observatorio de la Ley Marco de Cambio Climático, pero por ahora no existe certeza de que esto sea sostenible más allá de marzo de 2026.

El Ciudadano