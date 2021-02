Fiscal del caso Tomás asegura que el tío abuelo tenía un relato “aprendido” y un plano “hecho a mano”del lugar de la desaparición

José Ortiz, el fiscal de Arauco que investiga el caso del asesinato de Tomás Bravo , aseguró que el tío abuelo del niño , Jorge Eduardo Escobar – presunto responsable – contaba con un mapa del lugar donde desapareció el pequeño, y presentó un relato aprendido sobre los hechos.

Ante el Juzgado de Garantía de Arauco, donde se llevó a cabo el sábado la audiencia de control , Ortiz indicó que durante las investigaciones y pericias realizadas en el domicilio de Escobar, “al personal de la Brigada de Homicidios se le entregó voluntariamente, por parte del imputado, una libreta de anotaciones donde consta un plano del sector donde habría ocurrido la desaparición de Tomás, conforme a los antecedentes entregados por el imputado, con señalamiento de la distancia y de los tiempos”.

Asimismo, agregó que “conforme a los antecedentes que entrega el imputado, con señalamiento de las distancias de los tiempos”, existía “un plano hecho a mano que estaba en la pieza del propio imputado”, y planteó que el tío abuelo del menor se habría aprendido el relato sobre los hechos alrededor de su desaparición.

“Lo que él relata, en cuanto a la manera de ocurrir de los hechos, es un relato que policialmente nos llamó la atención con personal de la Brigada de Homicidios porque era un relato aprendido”,aseguró el fiscal Ortiz.

Sin embargo, esta tesis de una declaración aprendida, es desestimada por la defensa tío abuelo. El abogado de Escobar, Pedro Aguilera; considera que “no se puede hablar de un relato aprendido”.

“Hay que tener en consideración que se trata de un relato coherente y acorde al nivel de escolaridad de mi representado”, expresó Aguilera, citado por ADN.

“Respecto a la libreta con el mapa que el Ministerio Público indica como un antecedente fundante para solicitar la orden de detención, no podemos como defensa nosotros suponer que tiene como motivo específico la planificación del hecho que tiene la característica de un delito. Puede tener una un sinfín de explicaciones, orientadas precisamente a poder reconstruir los pasos por donde anduvo”, acotó.

Abuela materna asegura que el mapa era para apoyar búsqueda

La abuela materna de Tomás Bravo, Elisa Martínez y hermana de Jorge Escobar, justificó la realización del mapa.

En conversación con Chilevisión, Elisa Martínez relató que “sé que hizo un bosquejo con una niña que vino, porque mi sobrino le dijo que hiciera un plano para saber dónde había dejado al niño para orientarse en la búsqueda. Fue un dibujo donde decía los lugares donde habían andado. Esto lo hicieron en el momento acá cuando desapareció Tomás”.

Por otro lado, comentó que confía en su hermano y recalcó en que no es autor confeso del crimen. También afirmó que como familia no estarán tranquilos “hasta que se sepan el o los culpables” de la muerte de Tomás.

“Siempre he dicho que Jorge es inocente, y nosotros confiamos en él. El fiscal no ha confirmado nada, son rumores que supuestamente habría confesado. (…) Pero no ha confesado”, aseguró Martínez.

Este sábado, el Juzgado de Garantía de Arauco, decidió ampliar la detención del imputado por presunta responsabilidad en el asesinato del menor y se fijó la audiencia de formalización para las 11: 30 de la mañana del próximo martes 2 de marzo, a la espera de más antecedentes.

Luego de 9 días desaparecido, el cuerpo del pequeño de 3 años y 7 meses, fue hallado por la PDI en una zanja ubicada en un predio cercano al río Raqui y a dos kilómetros de la “zona cero” donde se había perdido su rastro.

Según reseñó Coopeativa, los restos del niño continúan en el Servicio Médico Legal de Concepción, en medio de un largo listado de exámenes cuyos resultados deben ser adjuntados a la carpeta de la causa, y que deben ser presentados este martes en la formalización de cargos.