Fiscal Nacional Ángel Valencia reconoce cercanía con Chadwick y Hermosilla

El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, se pronunció este miércoles sobre su estrecha relación con el abogado Luis Hermosilla y el exministro del Interior, Andrés Chadwick, quien será citado a declarar como imputado en el Caso Hermosilla, en el que se investigan diversos delitos relacionados con el abogado y su círculo cercano.

En una entrevista en el programa Mesa Central de Tele13 Radio, quien lo conduce el periodista Iván Valenzuela, al ser consultado sobre su «cercanía» con Chadwick y con Hermosilla, Valencia respondió que «por motivos profesionales, en más de una ocasión habíamos tenido que interactuar, o él me había recomendado para alguna defensa».

Durante la conversación, Valencia habló sobre su relación con Chadwick y reveló que, antes de ser candidato a la Fiscalía compartió un café con él y Hermosilla, quien además fue el exsocio de Chadwick y figura clave en el Caso que lleva su nombre.

«Tuve una conversación. Me junté con Hermosilla a tomar un café, y también con Andrés Chadwick. Esto ocurrió pocas semanas después de que ingresé a la Fiscalía y fue por un tema personal. Hoy en día queda claro que no era el candidato del señor Hermosilla ni tampoco asistí a una comida con la señora Vivanco», explicó Valencia.

Valencia, que también fue parte de la Universidad San Sebastián cuando Chadwick era decano, destacó que «quisiera relativizar eso, ya que he sido profesor de postgrado y pregrado durante más de 20 años en la UAH, y mi tiempo en la USS fue de solo tres meses, los más comentados de mi vida».

También mencionó que, al decidir doctorarse, buscó a Chadwick para hablar sobre ingresar a la universidad. «Aunque no es él quien contrata, su opinión es sin duda muy relevante para que la universidad me haya contratado durante esos tres meses. Es a raíz de esa conversación que estoy ahí, no es una relación, claro que tengo una relación y también agradecimientos por esas gestiones que él realizó».

Además, añadió que «no le pedí ayuda para el cargo de fiscal nacional ni nada por el estilo, pero hay un vínculo».

En cuanto a la posibilidad de que se inicie un proceso contra Chadwick, Valencia sugirió la necesidad de definir «más claramente las situaciones». Señaló que las inhabilidades son específicas para casos concretos y que, hasta el momento, no se había solicitado su inhabilitación en relación con Chadwick. «Si hoy llegara a mi oficina una petición para que me inhabilitara respecto a algo relacionado con el señor Chadwick, me inhabilitaría», afirmó, mencionando que su antiguo vínculo laboral y la situación laboral de su esposa en la USS serían factores a considerar.

Finalmente, Valencia explicó que, en caso de solicitarse su inhabilitación, sería revisada por tres fiscales regionales seleccionados al azar. Sin embargo, subrayó que «hoy me inhabilitaría, sin perjuicio de lo que decida el consejo sobre esa solicitud».