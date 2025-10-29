Fiscal Nacional reconoció «responsabilidades institucionales» tras absolución de los 11 imputados en el Caso SQM

En sus primeras declaraciones tras la absolución de los 11 imputados en el «Caso SQM», el Fiscal Nacional Ángel Valencia reconoció la existencia de responsabilidades institucionales de la fiscalía, pero también criticó que el Poder Judicial no reconociera su parte de responsabilidad en la larga extensión del juicio.

«Aquí, por supuesto, hay responsabilidades institucionales, hay sentimientos o preocupaciones institucionales, pero esto es una causa que está pendiente, a lo menos judicialmente, a lo menos legalmente», sostuvo Valencia, reconociendo que recibió la decisión judicial «con bastante frustración».

«Todos los juicios, particularmente uno como este, va a ser objeto de análisis interno por parte del Ministerio Público porque siempre las cosas se pueden hacer mejor (…) Pero ahora puedo mencionar que es llamativo cómo se interpreta la garantía sobre duración del plazo razonable de una investigación», planteó el fiscal nacional.

«De acuerdo a la jurisprudencia europea, y a la jurisprudencia interamericana, al momento de apreciar si hay o no razonabilidad en el plazo, no solo se tiene que considerar la actividad de la Fiscalía, se considera también la actividad del tribunal», enfatizó Ángel Valencia.

Seguidamente, recalcó, «pareciera que solo se hiciera alusión a la actividad de la Fiscalía y que el tribunal se desentendiera de sus propias decisiones y de la forma en como esas decisiones pudieran haber impactado en la ordenación del juicio».

«El tribunal, que reprocha a la Fiscalía por la duración excesiva, señala que los fundamentos de esa afirmación nos los va a comunicar en agosto próximo», indicó Valencia en tono crítico.

«El tribunal manifestó que la sentencia la va a notificar a los intervinientes en agosto del próximo año. En ese momento la Fiscalía va a poder apreciar si procede o no procede la interposición de un recurso, aunque generalmente en casos como este la Fiscalía suele tener mejor disposición a presentar la nulidad. Pero no cabe duda que es una causa que se pone cuesta arriba», enfatizó el fiscal nacional.

