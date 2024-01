Fiscalía solicita sobreseimiento: Fiscal Nacional sigue siendo abogado de fiscal querellado por obstrucción a la justicia en caso de detective Danitza Araya

Una publicación del medio de comunicación @laredsistencia reveló que el Fiscal Nacional Ángel Valencia (en la foto) sigue siendo abogado defensor del fiscal que investigó a Cristián Cayupán, quien fue condenado a 15 de cárcel, por supuestamente atropellar y dejar discapacitada a Danitza Araya, subinspectora de la Policía de Investigaciones.

En este caso, ocurrido en octubre de 2019 en Pudahuel, Cayupán fue imputado por el delito de «homicidio frustrado contra funcionario de la Policía de Investigaciones». Posteriormente, en 2022, fue beneficiado con el indulto presidencial promulgado por Gabriel Boric.

Cayupán y su defensa insistieron siempre en su inocencia, señalando que la condena era injusta, sin considerar pruebas «y con testigos todos PDI».

«Después del Estallido Social, se ha demostrado que la PDI sí miente y ocultan pruebas, se favorecen entre ellos para no enfrentar juicios, para no ser condenados como cualquier persona normal, no hay justicia igualitaria», señaló Cayupán en una carta en 2021.

Por lo anterior, presentó una querella contra el fiscal que lo investigó, Rodrigo Garrido, mientras que la detective Danitza Araya, al conocer los antecedentes que comprobaban la inocencia de Cayupán, se querelló contra el funcionario de la PDI Daniel Jofré Vega, cuyo disparo fue el que causó su lesión. Ambas causas judiciales fueron posteriormente unificadas.

En este contexto, surge el antecedente de que el fiscal Ángel Valencia sigue siendo el abogado defensor de su colega, el fiscal Garrido, en la acción judicial presentada en su contra por Cayupán y Araya.

De acuerdo a la publicación de Redsistencia, hasta ahora no se ha consignado la renuncia o la revocación del patrocinio de Valencia a Garrido en este caso, lo cual constituiría una clara falta a la probidad «al anteponer su interés particular como abogado, antes que el interés general como fiscal nacional, ya que quien detenta el cargo más importante como fiscal nacional no puede ejercer como abogado defensor».

Abogado de detective Araya rechaza solicitud de sobreseimiento

En conversación con El Ciudadano, el abogado de la detective Araya, Pedro Díaz, dijo que les «llama mucho la atención que en esta causa se pida el sobreseimiento cuando existen pericias contundentes de que la persona que disparó e impactó a la subinspectora Danitza Araya fue el funcionario de la PDI Jofré, quien quiso reconocer este hecho en una de las primeras declaraciones, y sin embargo ello no se investigó por el fiscal a cargo».

El profesional agregó que las pericias de la PDI «tampoco lo investigaron, como tampoco hace mucha referencia la perito del Servicio Médico Legal, doctora Bustos, y en esa primera causa se condena al señor Cayupán a 15 años por las lesiones a la subinspectora Araya».

El abogado Díaz recordó que tras la unión de ambas causas y quedando a cargo la fiscal regional Lorena Parra, se llegó a la pericia del Labocar que determinó que la bala que impactó a Danitza Araya «es de la pistola de Jofré». Incluso, estaba el proyectil en su chaleco antibalas.

«Pues bien, luego de todas esta diligencias, la fiscal regional decide cerrar la investigación y decide sobreseer definitivamente la causa por no existir delito. Bueno, al revisar la causa en el poder judicial nos dimos cuenta que el fiscal querellado es defendido por el Fiscal Nacional, el señor Valencia, quien asumió el patrocinio en diciembre de 2021 antes de ser fiscal nacional. Sin embargo, no ha renunciado a la causa y yo debo recurrir necesariamente al superior de la fiscal regional, que es precisamente el patrocinante del querellado», planteó Díaz.

Seguiremos informando sobre este caso.