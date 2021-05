Fiscalía investiga al director general de la PDI por compra de apartamento de $398 millones que no fue declarado

Cuando Espinosa realizó su declaración patrimonial, no incluyó dentro de los pasivos los $143 millones del préstamo hipotecario. Como argumento, la PDI declaró que esta acción no se llevó a cabo debido a que la compra fue realizada por su esposa. No obstante, la normativa señala que todo funcionario público que tenga un pasivo superior a 100UTM ($4.7 millones) debe incluir esta información en su declaración, cosa que Espinosa no hizo, siendo él el codeudor y fiador de la compra.