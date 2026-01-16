Fiscalía presentó recurso de apelación por suspensión de procedimiento judicial contra diputado Calisto

La Fiscalía Regional de Aysén informó la presentación de un recurso de apelación en contra de la resolución dictada por el Juzgado de Garantía de Coyhaique el pasado 14 de enero, por la cual se suspendió el procedimiento en contra del diputado Miguel Ángel Calisto.

Recordemos que, tal como informó El Ciudadano, el Juzgado argumentó que Calisto, debido a que fue electo senador en los últimos comicios, tiene «un nuevo fuero parlamentario», lo cual fue calificado al instante como «sumamente cuestionable» por parte del fiscal Hernán Libedinsky.

Desde el ente persecutor recordaron que el parlamentario está «imputado y formalizado junto a otras tres personas por hechos ocurridos entre el 2018 y 2022 y que serían constitutivos de delitos reiterados de fraude al Fisco».

El recurso de apelación argumenta que Calisto «ya fue desaforado conforme a la resolución pronunciada con fecha 14 de noviembre del año 2025 por la Excelentísima Corte Suprema, la cual confirmó la resolución del 4 de agosto pasado, dictada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Coyhaique, sin existir -a juicio de la Fiscalía-, norma legal que faculte a decretar, en este caso, la suspensión del procedimiento por parte del Tribunal de Garantía de Coyhaique».

«Corresponderá ahora a la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Coyhaique, conocer los antecedentes y confirmar o revocar la resolución recurrida por la Fiscalía, a fin de que pueda continuar el procedimiento respecto del parlamentario», añadieron desde Fiscalía.

En la audiencia de formalización desarrollada el pasado miércoles ante el Juzgado de Garantía de Coyhaique, el Ministerio Público comunicó a los imputados Miguel Ángel Calisto Águila, Carla Nicole Graff Toledo, Roland Andrés Cárcamo Catalán y Felipe Ignacio Klein Vidal, que se sigue una investigación en su contra por diversos hechos vinculados a un presunto delito de fraude al Fisco, en carácter de reiterados, previsto y sancionado en el artículo 239 inciso 3° del Código Penal.



