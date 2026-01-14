Por haber sido electo senador tiene «nuevo fuero»: Suspenden formalización de Miguel Ángel Calisto, investigado por fraude al fisco

El Juzgado de Garantía de Coyhaique suspendió la formalización del diputado Miguel Ángel Calisto (ex DC, luego Demócratas), investigado por fraude al fisco, debido a que al ser electo como senador en los últimos comicios, tiene «un nuevo fuero».

Según consignaron medios regionales y nacionales, en la audiencia el juez Mario Devaud preguntó a Calisto si renunciaba a esta nueva «protección», y este respondió que no, por lo que decidió no formalizarlo. Seguidamente, la fiscalía pidió ampliar el plazo de investigación, postergándose la tramitación de la causa.

«Es un tema sumamente cuestionable. La posición nuestra es que no es procedente un nuevo fuero parlamentario, toda vez que los hechos que se le imputan al diputado fueron cometidos en el ejercicio de su cargo precisamente como diputado, y la protección que se brinda es a la función parlamentaria, indistintamente si es en calidad de diputado o de senador. Es decir, el fuero es uno solo», declaró el fiscal Hernán Libedinsky.

El persecutor dijo que la resolución es apelable, por lo que van a estudiar la posibilidad de recurrir a la Corte de Apelaciones de Coyhaique.

Recordemos que, en este caso, hay 4 personas formalizadas, tres de ellos en calidad de autores, y uno en calidad de encubridor, por el delito de fraude al fisco en carácter de reiterado.

