Fiscalía solicita arraigo nacional y firma quincenal para exgeneral Ricardo Yáñez

POR MARTÍN VÁSQUEZ

Durante la jornada de hoy, se retomó la audiencia de formalización en contra de los exgenerales de Carabineros, Ricardo Yáñez, Mario Rozas y Diego Olate, acusados por Fiscalía como autores del delito de omisión de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio durante el estallido social.

La Fiscalía Centro Norte solicitó al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago aplicar las medidas cautelares de arraigo nacional y firma quincenal a los acusados.

La jefa de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte, Ximena Chong, destacó que no es necesaria la medida cautelar más grave para el exgeneral de Carabineros. «La sola circunstancia de que el delito eventualmente imponga o justifique o haga avizorar la existencia de una pena de crimen, no resulta suficiente para entender que de manera automática debiera reclamarse respecto de los imputados la medida cautelar de prisión preventiva», afirmó Chong.

Además, Chong indicó que los imputados al estar fuera de los servicios de la institución (Carabineros), no presentan razones suficientes para imponer una medida cautelar, como la prisión preventiva, debido a que no hay pruebas de que su libertad pueda poner en peligro la investigación en curso. Incluso, no habría riesgo de que los imputados interfieran con el proceso legal mientras estén en libertad.