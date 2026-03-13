«Fisco sin caja»: Cifras actualizadas desmienten afirmación de ministro de Hacienda Jorge Quiroz

Exministro Nicolás Grau reaccionó a los dichos de Quiroz señalando que "el último dato público es 1.406 millones de dólares (fines de enero) y el valor a inicios de esta semana (fluctúa mucho) era sobre 800 millones de dólares", cifra bastante superior a los US$40 millones que, según el ministro de Kast, habría dejado el gobierno de Boric.

«Fisco sin caja»: Cifras actualizadas desmienten afirmación de ministro de Hacienda Jorge Quiroz
Autor: Absalón Opazo
Absalón Opazo

Un inmediato desmentido tuvieron las afirmaciones del nuevo ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien en un punto de prensa desde La Moneda acusó que el gobierno del Presidente Boric dejó al fisco «sin caja», asegurando que tendrían alrededor de un 1% de lo habitual.

«La caja con que cerró la administración anterior fue de US$40 millones al 31 de diciembre del 2025. Normalmente, las cajas terminan, en administraciones normales, entre US$3 mil y US$4 mil millones», señaló Quiroz, motivando una casi instantánea respuesta de su antecesor, Nicolás Grau.

A través de una publicación en sus redes sociales, Grau dijo que «no daré entrevistas ni cuñas, por respeto a nuevas autoridades. Respecto al dato de caja que se me pregunta: el último dato público es 1.406 millones de dólares (fines de enero, copio foto) y el valor a inicios de esta semana (fluctúa mucho) era sobre 800 millones de dólares».

El exministro respaldó su posteo con una imagen donde se aprecian las cifras actualizadas del fisco, la cual se viralizó rápidamente como desmentido a los planteamientos del ministro de Kast.

¿Se le confundieron las cifras a Quiroz? Para el secretario general del Frente Amplio, Andrés Couble, «en simple, el exministro (Grau) muestra con datos que Quiroz utiliza un dato desactualizado, por ignorancia o mala fe, para dar la sensación de una situación crítica».

En la misma línea, el también exministro Giorgio Jackson comentó que «el nuevo ministro Quiroz, para estrujar los datos e inventar una emergencia, tomó el dato de hace 3 meses (US$46MM) en vez de la cifra actualizada con la que recibió el gobierno (US$1.400MM), que es 30 veces mayor».

«Uno nunca deja de sorprenderse», agregó Jackson.

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