Florida campaña por las calles en Santiago

En tiempos donde las calles suelen llenarse de basura electoral como panfletos y carteles tipo paloma que terminan contaminando el entorno, Claudia Ruiz Montecino, candidata a diputada por el Distrito 10, decidió romper con lo tradicional y apostar por una campaña de arte consciente, una propuesta ecológica y creativa que busca inspirar un cambio real en la forma de hacer política.

Se trata de la campaña enfocada en las consciencias en torno a la problemática medioambiental relevando nuestra responsabilidad para generar cambios de conducta y responsabilidad frente al deterioro de diversos ecosistemas.

En respuesta, el equipo de Claudia Ruiz convocó al Colectivo de Arte CIAN, quienes vienen hace más de 17 años generando obras a partir de la resignificación de residuos sólidos para diseñar un jardín itinerante. De esta manera nació un ecosistema con insectos, flores y hecho con materiales 100% reciclados, que recorre las calles de las seis comunas del distrito: Santiago, Providencia, Ñuñoa, La Granja, San Joaquín y Macul.

La experiencia a atraído en la ruta a cientos de personas de diversas edades a preguntarse de qué trata eso y si es una obra de arte ambulante instancia en la cual se propicia un dialogo para exponer a las personas los lineamientos de una campaña distinta enfocada en las siguientes consignas: Protección de los animales y el medioambiente, reconocimiento de los derechos de la naturaleza, fomento del desarrollo económico local, impulso al arte desde la resignificación de los residuos y la economía circular, promoción de la salud mental y la justicia social

Este jardín simboliza el compromiso con la vida, la regeneración y la responsabilidad medioambiental que la candidata quiere llevar al Congreso. El proyecto viaja en una camioneta que exhibe la imagen de Claudia junto al número con el que aparecerá en la papeleta el próximo 16 de noviembre, B-53, acompañada de un mensaje que invita a repensar el vínculo entre arte, comunidad y naturaleza.

“Queríamos una campaña limpia, verde y coherente con lo que proponemos: una política que cuide, que escuche y que transforme desde el respeto por todos los seres vivos”, señaló a nuestro medio la candidata Claudia Ruiz Montecino.

Más que una candidatura, la de Claudia Ruiz Montecino es una declaración de principios: demostrar que es posible hacer política sin ensuciar, sin ruido y con propósito. Una invitación a sembrar conciencia en el corazón del Distrito 10.