«For Women in Science»: Estudiante chilena de Doctorado en Física es premiada por UNESCO y L’Oréal

“Daniela ha sido premiada por L’Oréal y UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), con su distinción ‘For Women in Science’, con la que se reconoce a científicas jóvenes de todo el mundo por su destacada investigación”, así lo confirma Doménico Sapone, académico del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (FCFM) y guía de investigación de la galardonada.



“Participé en la categoría Doctorado, donde se evalúa la trayectoria y el trabajo científico desarrollado”, señala Daniela Grandón. “Luego, de todas las postulaciones se escogen las tres científicas mejor evaluadas, las cuales van a una entrevista con el jurado. Yo quedé entre las tres, tuve la entrevista y en menos de 24 horas me llamaron para contarme que gané. ¡No lo podía creer!”, agrega.

Daniela, que es también Licenciada en Física mención Astronomía de la Universidad de Valparaíso, fue premiada junto a Marcela Márquez, bióloga de la Universidad de Chile y quien actualmente desarrolla sus estudios de postdoctorado en la Universidad Austral de Chile.

“Al jurado le llamó la atención la gran cantidad de colaboraciones que he podido establecer a nivel nacional e internacional”, que se traduce en ser parte del consorcio de Energía Oscura (LSST-DESC) del Observatorio Vera Rubin, que actualmente se construye en Chile, su participación en varias conferencias internacionales, una estadía de trabajo en la Universidad de Leiden en Holanda. Además, dentro de poco se incorporará al consorcio del satélite Euclid de la Agencia Espacial Europea.

Fue en la Universidad de Leiden donde desarrolló un método estadístico novedoso para el análisis de datos en cosmología usando inteligencia artificial. “Mi trabajo es altamente interdisciplinario, donde combino mis conocimientos en física teórica, astronomía, y computación”, indica.

Cosmología e Inteligencia Artificial

Daniela, con 28 años, nació en Villa Alemana, región de Valparaíso, “En mi adolescencia nunca me imaginé como científica, simplemente era curiosa y quería aprender más. Desde los 15 años me interesé la física teórica y cosmología física. Pero lo veía como algo lejano, para gente ultra-inteligente y en otras partes del mundo”, comenta. Pero una vez que entró a estudiar ingeniería, conocer los laboratorios de física y asistir a charlas de astronomía, su interés por la física terminó por convertirse en su vocación. Es así como entró a estudiar Licenciatura en física mención Astronomía.



Su trabajo se enfoca en la cosmología física, donde aplica herramientas de machine learning (aprendizaje de máquinas, una rama de inteligencia artificial) para entender el efecto lente gravitacional débil. “Consiste en pequeñas distorsiones de las formas observadas de las galaxias debido a la distribución de materia presente en el trayecto recorrido por la luz”.



“La luz que estas galaxias emiten viaja a través del Universo hasta los telescopios; sin embargo, esta luz no viaja en línea recta ya que se ve desviada cada vez que pasa cerca de estructuras muy masivas. El resultado es que observamos esas galaxias ligeramente más distorsionadas de lo normal. Esta tarea es muy desafiante, ya que necesitamos estudiar millones de galaxias para obtener resultados robustos, lo cual hace los análisis muy lentos”, por lo que sus análisis con inteligencia artificial, con millones de datos, han ayudado en su estudio.

En ese campo colabora estrechamente con el profesor Domenico Sapone del DFI. “Investigamos el sector oscuro del Universo, es decir, la materia oscura y la energía oscura, estudiando la estructura a gran escala del Universo y el efecto lente gravitacional débil. Esto es muy importante porque la energía oscura y la materia oscura juegan un rol clave en cómo estas estructuras evolucionan”, añade. “Es muy interesante trabajar con Domenico ya que posee mucho conocimiento en cosmología y en estadística. Podemos hablar mucho desde física teórica hasta astrofísica”.

El profesor Sapone tampoco escapa en elogios para su alumna: “Conozco a Daniela desde el 2018 cuando empezó a participar en los eventos científicos organizados por el grupo de cosmología en nuestro departamento, para luego seguir el Doctorado. Me impresionó su rápido aprendizaje y dedicación al trabajo, ya que realizó las tareas asignadas en muy poco tiempo y mostrando altísimas capacidades de organización de su tiempo que, a mi aviso, son de un estudiante de primera clase”.

“Estoy verdaderamente feliz y profundamente orgulloso que Daniela haya ganado el premio L’Oreal-UNESCO For Women in Science, sobre todo porque en las áreas cosmología y del análisis de datos son todavía dominados por hombres y el porcentaje de mujeres no supera el 20%, siendo así un modelo para las generaciones futuras de mujeres que quieran entran en el mundo de la investigación en cosmología”, finaliza el académico.

Tras este reconocimiento de L’Oréal y UNESCO, Daniela continuará con sus colaboraciones internacionales, pronto viajará a la Universidad de Tokyo en Japón, donde se unirá al grupo de cosmología por unos meses para trabajar en dos artículos, esto solo será el principio pues luego continuará con sus estudios de postdoctorado, donde ya tiene una oferta por parte del Instituto de Matemáticas de la Universidad de Leiden en Holanda.

“Mi plan es especializarme en el área de astro-estadística y machine learning aplicado a Cosmología, y establecerme en Chile trabajando en la academia. Me honraría poder retribuir a mi país y formar a la próxima generación de estudiantes, principalmente mujeres, en el área de la cosmología y astrofísica”, concluye.

Premio Loreal

En su objetivo de reconocer la trayectoria de promisorias científicas en el área de ciencias, L’Oreal creó este premio que se otorga a las jóvenes investigadoras que se destaquen por el compromiso y aporte al área de estudio, visibilizando su trabajo y buscando inspirar a futuras generaciones a seguir su ejemplo de constancia y dedicación por la ciencia. En Chile, tuvo su primera versión en 2007 y ha reconocido el excelente trabajo de 33 científicas chilenas y sus estudios de doctorado y postdoctorado.

El premio es un apoyo económico para el desarrollo de la investigación científica y promover su visibilización.

Para más información sobre el premio L’Oréal y UNESCO, con su distinción ‘For Women in Science’ 2022.