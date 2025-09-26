Foro de las Artes 2025 aborda lo posthumano con artistas emergentes y voces internacionales

Durante más de un mes, la Universidad de Chile abre sus escenarios y diversos espacios culturales para invitar a la ciudadanía a ser parte de un programa diverso y gratuito que busca imaginar, desde el arte, las formas posibles de lo humano en un mundo cada vez más atravesado por la tecnología.

Foro de las Artes 2025 aborda lo posthumano con artistas emergentes y voces internacionales
Autor: Absalón Opazo
Absalón Opazo

¿Qué pasaría si hoy pudiéramos volver a escuchar una clase universitaria de Luis Advis, uno de los grandes compositores chilenos, a 21 años de su partida?

Así será la experiencia que abrirá el Foro de las Artes 2025, con la obra interdisciplinar “Clase Abierta. Homenaje a Luis Advis”, que reconstruye su voz a través de inteligencia artificial, entrelazando música en vivo, danza y testimonios, para poner en valor su legado pedagógico, político y cultural. 

Esta propuesta marcará el inicio de un mes de programación del Foro de las Artes, el encuentro de creación artística más importante de la Universidad de Chile, que este año bajo el lema de “Formas post-humanas” invita a la ciudadanía a sumarse a más de treinta actividades abiertas y gratuitas donde se explora el lugar del humano en un mundo atravesado por la tecnología.

La inauguración será el jueves 2 de octubre a las 19:30 horas en la Sala Antonio Varas del Teatro Nacional Chileno, con entrada gratuita para todo público.

Desde allí, el Foro desplegará hitos como la función especial de “Cartas a mis padres muertos”, la más reciente película del cineasta y académico Ignacio Agüero, que se presenta en paralelo a su estreno en el Festival Internacional de Cine de Valdivia, y que ofrecerá un conversatorio donde el connotado director nacional dialogará con el público sobre su obra, con la participación de la teórica Laura Lattanzi y la artista Paulina Mellado (4 de octubre, Cine Arte Alameda – Sala CEINA)

En tanto, entre los invitados internacionales en esta edición, destacan el fagotista y director francés Pascal Gallois y la filósofa e investigadora Marie Bardet, referente del pensamiento crítico en danza contemporánea.

A ello se suma como hito destacado la exposición colectiva de artes visuales “Ple/bellas”, que convocará especialmente a públicos jóvenes con una muestra de artistas feministas y disidentes de la escena emergente.

“En un contexto atravesado por la irrupción de la inteligencia artificial y las transformaciones tecnológicas, el arte tiene un rol fundamental en la pregunta sobre el lugar del ser humano en el mundo hoy”, señaló Fernando Gaspar, director de Creación Artística de la Universidad de Chile.

“En esta edición, el Foro de las Artes busca abrir esa conversación, al reunir a artistas emergentes, consagrados e internacionales en un espacio de encuentro, reflexión y creación abierto a toda la ciudadanía”, agregó Fernando Gaspar.

En ese sentido, uno de los enfoques fundamentales del Foro de las Artes ha sido desde sus inicios la profesionalización y visibilización de las prácticas emergentes, ofreciendo un espacio donde jóvenes artistas comparten sus propuestas y ensayan nuevos lenguajes.

Por ello, en esta undécima edición, el arte emergente vuelve a ser protagonista con proyectos que exploran los bordes de lo humano y lo tecnológico. Revisa la programación completa del evento en el siguiente link: forodelasartes.uchile.cl

El Ciudadano / Foto Portada: Núcleo Blanco, danza y performance.-

Relacionados

Absalón Opazo

Ki Taíto es reconocido en Concurso Roberto Parra 2025

Hace 3 meses
Absalón Opazo

Orión Lion estrena "Piano Legacy", un íntimo viaje musical a través de los paisajes de Chile

Hace 1 semana
Absalón Opazo

Quilapayún celebrará sus 60 años con funciones de la “Cantata Santa María de Iquique” junto a un poderoso elenco femenino

Hace 4 meses
Absalón Opazo

Foro «Conecta Cultura» abre inscripciones para potenciar las industrias creativas de la Región de Coquimbo

Hace 1 semana
Absalón Opazo

Caída Libre abre la convocatoria Cuerpo Expandido Sur (CESUR)

Hace 2 meses
Absalón Opazo

Curso gratuito de emprendimiento cultural abre convocatoria para jóvenes artistas de todo Chile

Hace 2 semanas
Absalón Opazo

“Las ruinas del futuro”:  Exposición rescata patrimonios materiales e inmateriales de la región de Coquimbo

Hace 3 meses
Absalón Opazo

SEREMI Los Lagos y Consejo Regional de las Culturas abren convocatoria a los Premios Regionales de Arte y Cultura 2025

Hace 1 mes
Absalón Opazo

Temuco lanza convocatoria nacional para el Festival de Música Folclórica “Entre el Cautín y el Ñielol” 2025

Hace 2 meses

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano