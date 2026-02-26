Foto presidencial de Kast: Regresa el escudo utilizado por Pinochet

El mandatario electo se convierte en el primer presidente desde el retorno a la democracia en reincorporar el símbolo.

Autor: Ivette Barrios
El mandatario electo se convierte en el primer presidente desde el retorno a la democracia en incorporar el escudo en la banda presidencial, al igual que Pinochet.

El pasado martes 24 de febrero, la Oficina del Presidente Electo (OPE) reveló el retrato oficial de José Kast, imagen que deberá ser exhibida en todas las instituciones públicas a partir del 11 de marzo. La fotografía generó una reacción inmediata al confirmar el retorno del Escudo Nacional al centro de la banda presidencial, un detalle que no se utilizaba desde que el dictador Augusto Pinochet dejó el poder en 1990.

A través de un comunicado, el equipo de Kast justificó la decisión argumentando que el uso del escudo responde a una «tradición republicana más amplia» y que busca reafirmar el carácter institucional del cargo. Según la OPE, el emblema no pertenece a un sector político, sino que representa la continuidad histórica del Estado. Sin embargo, la medida rompe con la práctica de todos los presidentes democráticos desde el fin de la dictadura.

Tras el plebiscito, los mandatarios de la transición optaron por retirar el escudo para distanciarse de la simbología del régimen militar. En la imagen de Kast, el mandatario electo “camina hacia adelante”, según la OPE, un gesto que describen como el acto de dejar atrás la tormenta y la incertidumbre.

Además, el fondo de la imagen utiliza un cielo azulado en referencia al Himno Nacional, pretendiendo proyectar una idea de unidad en Chile. Sin embargo, la carga simbólica de la banda presidencial volvió a poner el foco en la admiración del republicano hacia figuras dictatoriales.

Pese a que la OPE menciona que otros presidentes, como Pedro Aguirre Cerda, también usaron el escudo, la historia reciente vincula este elemento directamente con el período de excepción constitucional. La decisión de Kast de retomar el diseño de la banda que Pinochet entregó en el Congreso en 1990 instala una tensión política a días de asumir el mando.

Fotografía presidencial:

