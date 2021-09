Fracasa intento de Transbank por impedir huelga de trabajadores y reportan problemas para realizar pagos a nivel nacional

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó un recurso interpuesto por Transbank para intentar impedir la huelga de trabajadores que inició este miércoles, luego de que no se alcanzaran acuerdos tras una semana de negociación mediada por la Dirección del Trabajo, por lo que la paralización -la primera en los 32 años de existencia de la firma- continúa su curso.

Entretanto, el sindicato “continúa esperando una invitación para sentarse a negociar” en medio de reclamos por explotación y desmejoras laborales, como el retiro progresivo de bonos de desempeño, permisos administrativos, una gift card a fin de cada año, entre otros.

“Pedimos también la indemnización sin tope, nosotros tenemos gente de casi 30 años trabajando en la empresa y antes se les desvinculaba con todos sus años, sin descontarles las AFP, sin descontarles nada y ahora están descontando todo. Teníamos incluso renuncias voluntarias que también se les arreglaba la salida porque se entendía el esfuerzo que ha hecho el trabajador, pero hoy todo eso se eliminó. Se eliminaron todos los incentivos de crecimiento interno en la empresa, mejoras salariales para los mejores trabajadores que antes existían, ahora te pueden nombrar jefe y no te suben ni un peso”, reclamó Eduardo Pérez, presidente sindical.

“La empresa dejó de poner al trabajador en el centro, no está cuidando a su gente. Nos tiene muy agotados, nos está reventando”, añadió al detallar que los funcionarios se encontraban trabajando entre 12 a 15 horas al día e incluso algunas jornadas del fin de semana.

Pérez acusó a la empresa de “intransigente” y no querer tocar los temas de fondo. “Sabemos ahora que van a echar a harta gente y tememos también por las personas antiguas (…) Respecto de los beneficios la única oferta fue posponer las conversaciones por tres años sin cambios, lo que en la práctica significa renunciar definitivamente a recuperar los beneficios perdidos y asumir la pérdida de los que nos dijeron nos quitarán”, dijo en declaraciones a Radio U de Chile.

El dirigente sindical aseguró que la paralización de actividades de los trabajadores es de carácter indefinido y responsabilizó a los accionistas de la firma -Banco de Chile, Santander, Bci, Scotiabank, Itaú y BancoEstado– de la negativa a acceder a las solicitudes.

Operaciones en riesgo

El presidente del gremio hizo referencia a que no pueden garantizar que no ocurran cortes en el servicio durante el período de paralización, pero que de ser así se deberá a errores de la empresa, ya que no tomaron medidas ante este tipo de situaciones.

“Si se ejecutan correctamente los equipos de emergencia, deberíamos estar tranquilos -más allá de lo que pueda pasar en un escenario normal- con lo que tendría que pasar en la calle, porque la empresa tiene una responsabilidad de prepararse ante estos escenarios y hacer efectivos estos equipos de emergencia y tener una estrategia”, sostuvo Eduardo Pérez.

Sin embargo, puntualizó que “nosotros hemos evidenciado ahora que la empresa no la preparó (…) porque ellos estaban seguros que no iban a tener que enfrentarse a este escenario (…) Si hay algún problema sería por negligencia de Transbank”, sentenció.

Postura de la empresa

La compañía encargada de la administración de tarjetas de crédito y débito bancarias del país, se pronunció a través de la red social Twitter para garantizar que “mantenemos el compromiso de dar continuidad a la cadena de pagos para compras, ventas y abonos a comercios con tarjetas de crédito, débito y prepago”.

Transbank, que cuenta con más de 220 mil clientes y efectúa en tiempo real más de 8 millones de transacciones diarias en promedio, considera que la paralización de actividades es ilegal, ya que la empresa fue oficializada como empresa estratégica por el Ministerio de Economía, lo que imposibilita detenga sus actividades.

Por su parte, la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras recomendó priorizar el uso de pagos digitales tales como transferencias electrónicas, tarjetas y pagos móviles. El funcionamiento de los cajeros automáticos, en tanto, no se ve obstaculizado con esta paralización dado que dependen de la empresa Redbank.

Durante la mesa de negociaciones, la organización fue representada por el gerente de Marketing y Estrategia, Ricardo Blümel, la gerente de personas, María Consuelo Wagner, y el gerente de Operaciones y Tecnología, Vicente Tredinick, asesorados por la oficina de abogados CMS Carey & Allende.

Como una medida para calmar los ánimos, había ofrecido un bono de término de conflicto el pasado viernes 3 de septiembre que fue rechazado por la totalidad de los trabajadores por considerarse exiguo.

Problemas para realizar pagos

Transbank reportó durante esta jornada que existen dificultades para realizar pagos en diferentes puntos del país, tanto para pagos físicos como virtuales.

“Nuestra plataforma transaccional presentó intermitencias en el servicio, el cual se está recuperando. Lamentamos los inconvenientes“, informaron desde la empresa.

Adicionalmente, varios usuarios de Twitter reportaron la dificultad para realizar pagos, lo que causó varias filas en supermercados y locales comerciales.

⚠️ Ojo se cayó Transbank a nivel nacional!! Santa Isabel de 6 norte un caos⚠️ solo efectivo @sitiodelsuceso pic.twitter.com/0sATwtl71n — Vicente Martinez (@Vicente2810) September 9, 2021

Acá en @JumboChile Temuco y avisan por parlantes que se cayó #Transbank y solo se puede comprar con efectivo y Tarjeta Cencosud. ¿Qué es efectivo? pic.twitter.com/kiHNy1DVSX — Bardhy Lopez Farías (@BardhyLopezF) September 9, 2021