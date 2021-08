Francisca Mardones tras conquistar oro y batir récord mundial en Tokio 2020: “Esto es fruto de un trabajo de muchos años»

La deportista paralímpica Francisca Mardones conquistó este lunes la medalla de oro en los Juegos Paralímpicos 2020, que se celebran en Tokyo, Japón; así como logró batir un nuevo récord mundial en la disciplina de lanzamiento de bala.

¡ES DE ORO! ¡CHILE CONQUISTA EL ORO!🥇🇨🇱🙌



Emocionante día para Latinoamérica, que destaca en la final de lanzamiento de bala femenil, categoría F54; Francisca Mardones termina en el primer sitio, dejando atrás a la mexicana, Gloria Zarza, con la platahttps://t.co/4pyRZjw84E pic.twitter.com/0DeMehN5Jz — MARCA Claro (@MarcaClaro) August 30, 2021

La joven logró una marca de 8.33 metros en su tercer lanzamiento, por lo que Chile sumó su segunda medalla de oro en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020.

Mardones no solo se llevó la presea dorada por ganar la prueba en la Clase F54, sino que además lo logró rompiendo en dos ocasiones su propio récord mundial.

Además, es la primera chilena en ganar una medalla de oro y la segunda mujer en llevarse una medalla desde Marlene Ahrens junto con Mariana Zúñiga, plata en tiro con arco

Luego de lograr la hazaña, la representante del Team ParaChile expresó toda su emoción por este logro obtenido luego de largos años de trabajo.

«La palabra feliz queda corta. Es un momento por el que se ha trabajado mucho que he esperado muchos años también de arduo entrenamiento y constancia en el alto rendimiento. Que al fin haya salido una medalla es realmente un sueño cumplido”, comentó Mardones en conversación con el Comité Olímpico.

Asimismo, señaló que “era primera vez que lanzaba dentro del estadio olímpico, entonces no tenía como un punto de referencia y después de ese primer lanzamiento pude enfocar bien la mirada dónde tenía que hacer los siguientes lanzamientos y ahí progresivamente fue mejorando la marca”.

“Cuando igualé pensé ‘bueno, nos iremos las dos con la medalla de oro’, pero quería llevármela yo. Así que seguí tratando de mejorar y cuando ya rompí el récord mundial, que ese era mi objetivo, fue increíble. Me puse a llorar, no aguanté la emoción y después me di cuenta de que tenía que seguir lanzando. Me tuve que controlar y seguir enfocada en la competencia”, relató.

“Cuando volví a romper el récord en el sexto lanzamiento, ahí era mucha felicidad y en el fondo que se haya concretado un sueño y todo el trabajo que habíamos hecho con el equipo”, afirmó.

Francisca envío un mensaje de aliento a los deportistas.“Es importante que sepan, quienes están iniciando en el deporte, que a veces será muy complicado, pueden costar años y años de sacrificio, pero finalmente habrá recompensa por la perseverancia”, dijo.

Usuarios de la red social Twitter manifestaron su alegría por el triunfo de Mardones, y algunos esperan que, pronto, se les haga algún reconocimiento por su esfuerzo.

Francisca Mardones

Debo reconocer que no te conocía… maravillosa tu historia emociona, como todos nuestros Tenn es un ejemplo de que nada es imposible. Felicitaciones 💪🇨🇱🏅🥰 — Eva Luna Millán (@evalunamillan) August 30, 2021

Francisca Mardones y cientos de atletas y deportistas Chilenos siempre necesitan apoyo y financiación espero que algún día en Chile se apoye más a los deportistas y desde las escuelas se insentive más el deporte por categorías — Markasej (@asejmark) August 30, 2021

Para comenzar una semana esperanzado q nuestra sociedad valora a los verdaderos héroes chilenos. Ahora Trending topic una deportista chilena con record mundial. Francisca Mardones se suma a Alberto Abarza y Mariana Zuñiga. . #TeamParaChile @INDChileOficial August 30, 2021