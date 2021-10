Fraude en Carabineros: Corte de Santiago mantiene en prisión preventiva a ex generales directores Villalobos y González

Este lunes, la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió mantener en prisión preventiva a los ex generales directores de Carabineros Gustavo Adolfo González Jure y Bruno Arnoldo Villalobos Krumm, quienes son imputados por el Ministerio Público como autores de los delitos de malversación de caudales públicos y falsificación de instrumento público.

De acuerdo a la investigación, González Jure habría sustraído $1.181 millones entre 2011 y 2015 desde gastos reservados, de los cuales $123 millones fueron para beneficio propio. Villalobos, por su parte, se habría apropiado de $606 millones, entre 2015 y 2018, de los cuales $67 millones fueron a parar a su beneficio propio, agrega el expediente judicial.

Recordemos que en este caso también se encuentra formalizada la ex subsecretaria de Carabineros y ex ministra de Bachelet, Javiera Blanco, quien quedó con las medidas cautelares de firma mensual y arraigo nacional.

Así, este lunes, la Quinta Sala del tribunal de alzada, integrada por el ministro Mario Rojas, la ministra Maritza Villadangos y el abogado Francisco Javier Ovalle confirmó la resolución impugnada, dictada por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, que decretó la privación de libertad de los imputados.

La decisión no dejó contentos a la defensa del ex general Villalobos. El abogado Ángel Valencia, consideró como «lamentable que se insista en mantener en prisión preventiva y en formular cargos en contra del general Villalobos, pese a que no se acompañó antecedentes alguno, ni tampoco siquiera se le acusa de haberse apropiado de fondos fiscales».