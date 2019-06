Fraude en el Ejército: Decretan detención del ex comandante en jefe Humberto Oviedo

La ministra en visita de la Corte Marcial, Romy Rutherford, decretó la detención del ex comandante en jefe de la institución castrense Humberto Oviedo, en el marco de la investigación de las irregularidades en el Ejército.

Según consignó Radio Cooperativa, Rutherford llegó cerca de las 10:00 de la mañana de este martes hasta el domicilio de Oviedo, en la comuna de Vitacura, para tomarle declaración en calidad de inculpado en unas de las aristas del fraude en la institución castrense.

Quien fuera la máxima autoridad de esa rama castrense entre 2014 y 2018, fue interrogado por la jueza sobre las “mensualidades” que se le entregaban como “ayuda” a quienes habían sido jefes de institución.

Esta práctica abarcó desde el fallecido general Ricardo Izurieta, pasando por Juan Emilio Cheyre, Óscar Izurieta y Juan Miguel Fuente-Alba, quienes recibían estos aportes hasta 2017, cuando comenzó la indagatoria contra éste último por su abultado patrimonio y excesivos gastos, año en que Oviedo estaba al frente de la rama castrense.

Primeramente, se afirmó que Oviedo se habría negado a declarar -según la defensa- y por lo mismo se decretó su detención, sin embargo, fuentes al interior del Poder Judicial aclararon que no fue así, sino que la medida fue realizada al determinar su procesamiento en un plazo de 5 días por el delito de malversación de caudales públicos.

Al respecto, la defensa de Oviedo, Gonzalo Rodríguez, anunció que ocuparán «todas las vías legales» para revocar el arresto: «Nos parece que esta detención es de la máxima gravedad, atentatoria contra todas las garantías y derechos de mi representado. Vamos a ejercer todas las acciones que el derecho corresponda, pero nos parece que no responde a lo que hoy día existe como un Estado de derecho», señalaron a la emisora.

Finalmente, se informó que el ex general Oviedo quedó detenido en el regimiento n°1 de Policía Militar de Peñalolén. Aunque no se ha precisado el monto por el cual es investigado Oviedo, trascendió que es por sobre los 5.000 dólares en gastos reservados. En el caso del otro ex comandante en jefe, Juan Miguel Fuente-Alba, la malversación respecto a los gastos reservados fue superior a los 3.500 millones de pesos.