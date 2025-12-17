Fraude en el Ejército: Ministra Osorio procesa a otros 3 militares (r) y realiza un balance de la causa

Magistrada se hizo cargo de este caso en septiembre de 2023, en reemplazo de la ministra Romy Rutherford. Esta semana, se encausó a Rodrigo Urrutia Oyarzún, María Cecilia Soria Solorzano y Sergio Bulnes Barba, como autores de fraude al Fisco, "por un perjuicio total de $49.321.039, equivalente a 1080,819 UTM, de acuerdo con su valor a la época", se lee en la resolución. 

La ministra en visita de la Corte Marcial, Ana María Osorio Astorga, notificó de su procesamiento a 3 militares en retiro, en el marco de la arista “Neumamérica” del caso «fraude en el Ejército».

La magistrada encausó a Rodrigo Urrutia Oyarzún, María Cecilia Soria Solorzano y Sergio Bulnes Barba, como autores de fraude al Fisco, «por un perjuicio total de $49.321.039, equivalente a 1080,819 UTM, de acuerdo con su valor a la época de pago de facturas», se lee en la resolución. 

Los uniformados también fueron procesados por falsedad militar, «vinculado con la documentación espuria utilizada para defraudar al Fisco», por lo que se decretó mandamiento de embargo sobre los bienes de todos los procesados, por un monto de $55.000.000 respecto de cada uno de ellos.

Los tres militares en retiro quedaron en prisión preventiva.

Balance de la investigación

Según consignó el boletín del Poder Judicial, desde septiembre de 2023, fecha en que la ministra Ana María Osorio asumió la indagación de esta causa, ha dictado las siguientes resoluciones:

-Nueve autos de procesamiento en 9 aristas de la investigación por los delitos de fraude al Fisco, falsedad militar y falsedad en materia de administración militar en contra de 15 militares.

-Once acusaciones en 10 aristas de la investigación por los delitos de malversación de caudales públicos, falsedad en documentos públicos, cohecho pasivo agravado, falsedad documental militar, falsedad en materia de administración militar, fraude al Fisco e incremento patrimonial relevante en contra de 44 militares.

Respecto de las acusaciones mencionadas anteriormente, en 6 de ellas se ha dictaminado sentencia definitiva por los delitos de cohecho pasivo agravado, falsedad documental militar, falsedad en materia de administración militar y fraude al Fisco en contra de 10 militares, respectivamente.

Ministra Ana María Osorio.

El Ciudadano

