Fuad Chahin pretendía ser candidato a la Alcaldía de Ñuñoa por secretaría y sin pasar por primarias ciudadanas

Tras meses de intensas negociaciones, los partidos de oposición -DC, PS, PR, PPD y el FA- llegaron al acuerdo de realizar el lanzamiento del proceso de primarias ciudadanas para Ñuñoa.

Sin embargo, a última hora el evento se canceló a solicitud de los partidos de Unidad Constituyente, debido a que dentro de ese conglomerado, según acusa el Frente Amplio, se habría impuesto la opción de entregar el cupo de candidato a alcalde al presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chahin, sin pasar por primarias.

“El proceso de primarias se ha paralizado por decisiones de los partidos de Unidad Constituyente a nivel nacional. Estamos convencidos que, si no hay un lanzamiento de las primarias el viernes 4 o sábado 5, el tiempo se habrá agotado y las primarias habrán fracasado”, indicaron durante la semana pasada.

A través de un comunicado, Revolución Democrática señaló que existía un acuerdo entre dicho conglomerado y Unidad Constituyente para realizar primarias para la comuna.

Negociaciones nacionales sobre los intereses locales

La primaria ciudadana estaba prevista para el próximo 20 de diciembre y se contemplaban varias pre candidaturas como la de las concejalas Paula Mendoza (PS), Patricia Hidalgo (PPD) y Emilia Ríos (FA), más el dirigente vecinal Alejandro Jiménez (DC) las concejalas Paula Mendoza (PS), Patricia Hidalgo (PPD) y Emilia Ríos (FA) junto al dirigente vecinal Alejandro Jiménez (DC). Además, se establecería un periodo de inscripciones para lograr sumar a candidaturas independientes o de Chile Digno que quisieran disputar el puesto edilicio, en el marco de un programa municipal común.

Ante el fracaso del proceso, Emilia Ríos lamentó que se impongan las negociaciones nacionales por sobre los intereses locales. “Impulsamos las primarias porque las vecinas y vecinos de Ñuñoa deberían poder elegir el proyecto de cambio que mejor los representa, en una comuna que conoce de primera fuente los estragos de la gestión de derecha. Pero prefieren imponer un candidato sin ninguna conexión real con la comuna. Si nuevamente regalamos Ñuñoa a la derecha será la DC quien tenga que dar explicaciones”, señaló.

“Que intenten bajarlas por el capricho de un hombre que no tiene nada que ver con Ñuñoa es una vergüenza”, aseguró la precandidata RD.

Solo para aclarar @baradit, como partido desde el 1ero de octubre hemos estado trabajando por primarias amplias y sin exclusiones para Ñuñoa. La decisión de bajar las primarias para darle el cupo a Chahín es de UC, no nuestra. Error tremendo y falta de visión. https://t.co/joGOo6PN5z — Emilia Ríos Saavedra (@EmiliaRiosS) December 6, 2020

La diputada PS Maya Fernández abogó porque prive la y puedan realizarse estas primarias ciudadanas en Ñuñoa.

“No es posible hacer política de transformaciones de espaldas a los territorios”, expresó. “Hago un llamado a que se respete la voluntad de las fuerzas políticas que han levantado la primaria”, exhortó.

“Lamento que se pretenda imponer una candidatura por sobre el acuerdo político que las fuerzas opositoras, de manera unitaria, habían acordado en la comuna de Ñuñoa (…)Esto pasa por alto la posibilidad de que sean los propios vecinos y vecinas de Ñuñoa que elijan el proyecto de gobierno local que los represente, es la ciudadanía la que mejor sabe los desafíos que debe enfrentar la comuna para los próximos años”, añadió la diputada por el Distrito 10.

“Este acuerdo desconoce el tremendo trabajo realizado por las bases de los partidos opositores en Ñuñoa, que con generosidad y vocación unitaria, habían acordado en conjunto realizar primaria ciudadanas para enfrentar a la derecha en las elecciones municipales. Esta decisión nos aleja de la ciudadanía, que exige participar e incidir en las decisiones de sus gobiernos comunales”, planteó.

Gobierno comunal participativo, transparente y democrático

Por su parte, la Coordinadora de Organizaciones Vecinales de Ñuñoa publicó un comunicado dirigido a los partidos de oposición en el que reafirmó su compromiso de alcanzar y establecer un gobierno comunal de nuevo tipo participativo, transparente, probo, democrático y fraterno.

En el texto, la coordinadora recordó que realizó un llamado unitario a las fuerzas políticas de oposición al actual gobierno municipal, para llevar una candidatura única a la alcaldía, a través del desarrollo de primarias no convencionales en Ñuñoa durante el mes de diciembre, y que presentó una propuesta en torno al programa ciudadano único y protocolo ético.

El resultado de estas conversaciones fue que tanto Chile Digno(Partido Comunista, Izquierda libertaria, Movimiento Victoria Popular, Regionalistas Verdes) y Dignidad Ahora(Partido Humanista, Partido Igualdad, Fuerza Cultural y MDP) se comprometieron en “respetar y asumir íntegramente el proceso de construcción programático ciudadano y el protocolo ético que lo acompaña, sumándose a participar en las primarias”.

Por su parte, la Mesa de Unidad Constituyente (Democracia Cristiana, Partido Socialista, Partido Por la Democracia, Partido Radical, Revolución Democrática y Partido Fuerza Común) aunque saludó el proceso, decidió acordar en conjunto con las propuestas de sus candidaturas 5 o 6 principios programáticos, “no teniendo la voluntad de firmar íntegramente el programa surgido desde los cabildos de nuestros barrios y tampoco a comprometerse con la totalidad del protocolo ético generado por las organizaciones participantes de la Coordinadora”.

“Agradecemos la disposición a conversar de todos quienes acudieron a nuestra invitación, pero nuestra definición es no negociar el programa que hoy vecinos y vecinas están construyendo en los diversos territorios, por ende, no podemos aceptar la solicitud de mesa de unidad constituyente. Les decimos a los conglomerados y partidos políticos de la comuna que sí asumen y tiene convicción de que hoy es tiempo de los territorios, que seguiremos avanzando con quienes manifiestan su voluntad y decisión de ponerse detrás de las propuestas impulsadas por nuestras organizaciones y sus vecinos/as, continuando conversaciones con coordinaciones de organizaciones y territorios organizados de la comuna, evaluando colectivamente los pasos a seguir, considerando que nuestra principal definición es que sin programa ciudadano único y sin protocolo ético no hay primarias ciudadanas”, señalaron en el texto.

Las organizaciones de la Coordinadora de Organizaciones Vecinales de Ñuñoa, destacaron que habían realizado todos los esfuerzos por concretar un proceso amplio y representativo de los diversos territorios, “liderando un proyecto que nos posiciona como un actor relevante para la construcción de un nuevo gobierno comunal en el cual nuestros/as vecinos y vecinas se sientan parte”.