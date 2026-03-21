“Fueron borradas de los libros”: Reivindican a Anarcha, Lucy y Betsey, mujeres esclavizadas, madres de la ginecología moderna

Anarcha, Lucy y Betsey: el dolor sin nombre sobre el que se construyó la ginecología moderna

En el mes de la historia y derechos de las mujeres, una voz alza el nombre de aquellas a quienes los libros de texto convirtieron en silencio. Anarcha, Lucy y Betsey, tres mujeres esclavizadas en la década de 1840, fueron sometidas a decenas de cirugías experimentales sin anestesia, sin consentimiento, bajo la aberrante creencia de que su cuerpo no sentía el dolor. Anarcha, apenas una adolescente, fue operada al menos treinta veces.

El médico que construyó su prestigio sobre estos cuerpos no pedidos fue consagrado por la historia como el “padre de la ginecología moderna”. Sin embargo, ni los libros ni las estatuas guardaron un lugar para quienes hicieron posible ese saber a costa de su propia humanidad. Sus rostros fueron borrados. Su resistencia, ignorada. Su existencia, reducida a la condición de “sujetos”.

Nación Ovulación, destaca en una publicación, que no se trata de anular los avances que hoy salvan vidas, sino de negarse a seguir consagrando una memoria que honra al cirujano mientras exhuma el nombre de las mujeres que lo pagaron con su cuerpo. La ciencia también debe mirarse al espejo de su origen para que ningún olvido vuelva a vestirse de gloria.

“Un doctor construyó su reputación sobre esos experimentos y los libros lo llamaron el “padre de la ginecología moderna”. Pero nadie llamó a Anarcha la madre de nada (..) La historia conservó el retrato del cirujano y borró los rostros de las mujeres que hicieron posible su éxito”, señala en RRSS.

La publicación original de Nación Ovulación rescata del archivo muerto la dignidad de Anarcha, Lucy y Betsey. Un ejercicio de memoria imprescindible que invita a nombrar lo que la historia prefirió callar. Verla es hacer justicia.

“Contar su historia no se trata de cancelar la medicina. Se trata de negarnos a dejar que la comodidad decida qué dolor cuenta y cuál no (…) Digamos sus nombres. Anarcha. Lucy. Betsey. Las madres de la ginecología moderna”, resalta Nación Ovulación.