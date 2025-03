¡Fueron rescatados!: “Artista” chileno iba dejar morir de hambre a tres cerdos para exhibición en Dinamarca

El chileno Marco Evaristti se volvió viral luego de que su exhibición “Y ahora te importa”, fuese cancelada en Copenhagen, Dinamarca. Su propuesta buscaba denunciar el abuso animal mediante la inanición de tres cerdos que posteriormente fueron rescatados por animalistas.

Específicamente, los tres cerdos estaban encerrados sin comida ni agua, como representación de la industria ganadera de Dinamarca, a la cual se le atribuye 25.000 muertes de cerdos muertos al día bajo condiciones deplorables.

Demasiado abusiva

La intervención de Evaristti alcanzó a inaugurarse el pasado viernes, y causó tal revuelo que el grupo Animal Protection Denmark la criticó duramente: “Entendemos completamente la indignación del artista, pero no estamos de acuerdo con que tres lechones, tres seres vivos individuales, deban ser privados de libertad de comida y bebida hasta que mueran por ello. Es ilegal y es un abuso de los animales”, sostuvieron desde la organización.

En tanto, fue el propio Evaristti quien confirmó que los animales habían sido robados posteriormente con el apoyo de uno de sus amigos cercanos: Casper Steffensen.

«Llamé a la policía para denunciar el robo de los lechones y tuve que cerrar toda la exposición por eso, así que me sentí muy decepcionado cuando Casper me dijo que él estaba involucrado en el robo. Pero luego lo pensé durante unas horas y me di cuenta de que al menos de esta manera los lechones tendrían una vida feliz», sostuvo Evaristti.

Por su parte, Steffensen aseveró que fue su hija de diez años la causante del rescate, ya que ella le había pedido no dejarlos morir.

Una puesta en escena reiterada

No es la primera vez que Marco Evaristti está en el centro de la polémica. A lo largo de su carrera ha construido una trayectoria basada en la provocación, utilizando el arte como una herramienta para confrontar las contradicciones de la sociedad.

Otras de estas, fue Helena (2000), “obra” que consistía en colocar peces dorados en una licuadora y cuyos espectadores decidían si se trituraban o no.