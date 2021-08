Funcionarios de salud denuncian escasez de vacunas e improvisación del gobierno para aplicar tercera dosis

El pasado miércoles 11 de agosto, comenzó el proceso para aplicar una dosis de refuerzo contra el Covid-19 al personal de riesgo, para hacerle frente a la variante Delta, que está generando todos los casos en el país.

“Hemos decidido iniciar un reforzamiento de la vacunación en todas aquellas personas que han recibido sus dos dosis de vacuna Sinovac”, explicó el presidente Sebastián Piñera, hace unas semanas.

Sin embargo, se han registrado incovenientes con la disponibilidad de vacunas en varias comunas del país. De hecho, a mediados de julio, muchos puestos de vacunación, sobre todo de la Región Metropolitana, tuvieron que cerrar por falta de stock para aplicar segundas dosis de Pfizer.

Funcionarios de la salud han denunciado la falta de stock de vacunas, de implementos de seguridad para las y los trabajadores, la sobrecarga laboral y el mal trato de los pacientes debido, precisamente, a la “improvisación” respecto del proceso de la dosis de refuerzo.

Entrevistada por Radio U de Chile, Patricia Valderas, presidenta de Fenats Nacional, denunció que existe una escasez de vacunas, que no permite que se le aplique una dosis a todos los que corresponden.

“Lo que nosotros entendemos -porque el Gobierno no lo dice claramente- es que no está la cantidad de vacunas suficientes en el país para vacunar a todos quienes corresponde en esta instancia, empezando por los funcionarios y las personas mayores. Claro que faltan dosis, están parchando por todos lados con una cantidad insuficiente, en donde a la gente le dicen que vas a ser vacunados, pero hacen filas interminables y las vacunas no están. Nosotros hemos visto y constatado que las cantidades que llegan a los centros de vacunación son insuficientes, llega una carga que dura dos o tres días y después quedamos sin nada”, precisó Valderas.

Ante la falta de stock, se registró el pasado viernes una manifestación a las afueras del Ministerio de Salud, para demandar un “stock de vacunas adecuado” y mejores condiciones para el sector.

Rosa Hernández, funcionaria de la atención primaria de salud de Coronel, Región del Biobío, y dirigenta regional de la Confusam, coincide con Caldera y advierte que las dosis que han llegado al país, no son suficiente para respetar un calendario.

“Llegan muy pocas dosis, a nosotros se nos genera mucho conflicto porque es un día para un grupo de edad y llega mucha gente a los centros de vacunación porque es solo un día para ese grupo de edad, no se pueden vacunar al día siguiente, por ejemplo: hoy se vacuna a los de 70 a 74 años, por decir algo, pero si mañana va un usuario de 73 años, no lo podemos vacunar porque mañana le corresponde al grupo etario que venía después”, enfatizó.

La falta de stock, además, se vio evidenciada con la suspensión de la vacunación para jóvenes de 12 a 15 años, a pesar de que se activó el retorno a clases de manera presencial.

Sector salud no está incluido

Por otra parte, la presidenta del Fenats aseveró que sacarán un comunicado, debido a que la aplicación de una tercera dosis, no involucra al sector salud.

“Nosotros tenemos serios problemas, hay una cantidad considerable de trabajadores con licencia, quienes no, están estresados, reventados, y hoy se agrega que se abre todo lo pendiente que había de cirugía electiva y las urgencias que no son Covid y todo esto es, incluso, más complejo hoy para los trabajadores el enfrentar el problema sanitario, porque es increíble cómo tenemos una masiva demanda de la población, porque todo el mundo tuvo conciencia respecto de sus enfermedades, esperaron, se sacrificaron, pero hoy la verdad es que no están las condiciones para enfrentar todo”, recalcó Valderas, citada por el portal.

De igual forma, asegura que, tras la caída de los casos de coronavirus, los chilenos se están acercando a los centros de salud para ser atendidos por otras enfermedades, lo que genera una sobrecarga más de trabajo.

Por su parte, Hernández señaló que todos los problemas que hoy acontecen se deben a que el Gobierno se dedicó a improvisar. Tanto así, que ni siquiera informó a los funcionarios de salud que vendría la dosis de refuerzo, de hecho, todos se enteraron a través de la prensa.

“El Gobierno tomó la decisión sin siquiera saber lo que pasaba en los servicios de salud, lo que ocurría en los municipios, nada. Ellos solo se limitaron a informar, a través de la televisión, que comenzaría la tercera dosis casi de un día para otro y sin tener claridad de nada, sin saber cómo nos íbamos a reforzar, sin tener los insumos y, lo más elemental, sin tener la cantidad de vacunas que se necesitan”, recalcó.

A esto se le suma, la falta de espacios para realizar el proceso de vacunación, las condiciones del mal tiempo, y los insultos y agresiones físicas que según los mismos trabajadores de la salud han recibido por parte de los usuarios que pierden la paciencia y se descargan con ellos.