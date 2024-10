Funcionarios del Hospital San Borja critican visita de la Seremi de Salud RM tras denuncias de filtración de aguas servidas

El pasado sábado, la autoridad sanitaria inspeccionó el Hospital San Borja Arriarán, concluyendo que no se detectaron filtraciones. A su vez, la dirección del hospital informó que el problema debería estar resuelto “en no más de una semana”.

Sin embargo, este domingo, funcionarios del hospital denunciaron que las filtraciones de aguas servidas en áreas críticas, como la Unidad de Pacientes Críticos, estaban afectando la atención.

El director interino del hospital, Fabián Vargas, afirmó que un equipo multidisciplinario fue enviado para evaluar la situación y tomar medidas. Además, aseguró que las filtraciones deberían estar corregidas en el plazo mencionado.

Tras esto, la Seremi de Salud de la RM emitió un comunicado en que indican que, tras visitar el Hospital San Borja, no visualizaron filtraciones. Con esto se dejó fuera las acusaciones al respecto de que haya afectado en la Unidad de Pacientes Críticos.

A pesar del informe de la Seremi, la doctora Francisca Ríos, jefa de Servicio en el hospital, criticó la visita. «La Seremi afirma que no hay problema, pero es extraño que ningún residente haya visto su entrada en las áreas afectadas. Tampoco me contactaron para acompañarlos», declaró, asegurando que le resulta sospechoso el informe si no se consulta al personal de las unidades afectadas.

Por parte de la Minsal, se espera que para este lunes se realice una reunión con la ministra de Salud, Ximena Aguilera, y que el martes se presente un plan de mejora para las instalaciones del hospital.